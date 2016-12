Do końca roku firma Fluke oferuje kamerę termowizyjną TiS45 (z serii użytkowej TiS) w zestawie z tabletem iPad Air (16 GB, WiFi). Zestaw sprzedawany jest w cenie 2050 euro, a więc zbliżonej do standardowej ceny samej kamery TiS45. Akcja trwa do końca roku lub do wyczerpania zapasów.

Seria kamer termowizyjnych Fluke TiS zadebiutowała na rynku jesienią zeszłego roku, a do sprzedaży wprowadzono wówczas osiem nowych modeli: TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS45, TiS40, TiS20 i TiS10. Wszystkie kamery współpracują z systemem Fluke Connect umożliwiającym łączność bezprzewodową ze smartfonami, przechowywanie danych w chmurze oraz współpracę całego zespołu techników bez względu na dzielące ich odległości. Urządzenia dysponują wysoką rozdzielczością i jakością obrazu – nawet do 2,5 razy więcej pikseli oraz nawet o 70% większy współczynnik D:S – co ułatwia prawidłową diagnostykę obiektu. Zastosowana w serii TiS technologia IR-Fusion rejestruje obrazy w paśmie światła widzialnego i w podczerwieni, a następnie łączy je ze sobą – a nie tylko nakłada na siebie. Są one też wyrównywane względem siebie na ekranie, umożliwiając dokładniejszy podgląd. Kamery TiS są polecane w diagnostyce: instalacji elektrycznych, HVAC, mechanicznych, obiektów mieszkalnych, handlowych i przemysłowych.

www.fluke.pl