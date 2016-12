Energa i Enea ogłosiły postępowanie przetargowe na wyłonienie generalnego wykonawcy budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy około 1 000 MWe. Firmy zainteresowane realizacją zadania mają czas na składanie wniosków o dopuszczenie do postępowania do 20 lutego 2017 roku.

Przedmiotem zamówienia jest budowa „pod klucz” kondensacyjnego bloku energetycznego o mocy elektrycznej około 1000 MWe i o sprawności netto 45% pracującego na parametrach nadkrytycznych pary. Inwestycja będzie oparta o nowoczesne technologie i będzie spełniać najwyższe standardy środowiskowe. Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do zaprojektowania, uzyskania niezbędnych decyzji o pozwoleniu na budowę, przygotowania terenu, przeprowadzenia robót budowlanych oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przed ostatecznym przekazaniem do eksploatacji. Firmy zainteresowane realizacją tej inwestycji mają czas na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 20 lutego 2016 roku. Wstępny termin ich rozpatrzenia wynosi trzy miesiące. Firmy wybrane w tym procesie, będą miały trzy miesiące na złożenie wstępnych ofert, które następnie będą podlegały ewaluacji w wyniku dialogu konkurencyjnego. Jego procedura została przyjęta do przedmiotowego postępowania przetargowego.

Inwestycja będzie realizowana wspólnie przez Grupy Energa i Enea, na podstawie umowy inwestycyjnej zawartej 8 grudnia 2016 roku. Obie spółki szacują, że budowa mogłaby się rozpocząć już w 2018 roku i zakończyć w 2023 roku, a komercyjna działalność Elektrowni Ostrołęka C spodziewana jest w 2024 roku.

Zgodnie z zawartą umową inwestycyjną, spółki podzieliły planowaną współpracę na trzy etapy. Będą to kolejno:

Etap Rozwoju, który będzie trwał do czasu wydania polecenia rozpoczęcia prac dla generalnego wykonawcy;

Etap Budowy, który obejmie czas do oddania Elektrowni Ostrołęka C do komercyjnej eksploatacji

Etap Eksploatacji, w czasie którego Elektrownia Ostrołęka C będzie komercyjnie użytkowana.

Warunkiem zawieszającym wejście w życie umowy jest uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu przez Eneę akcji spółki celowej (tj. Elektrownia Ostrołęka) do realizacji Projektu. Wniosek w tej sprawie został już złożony do UOKiK.

Głównym założeniem budowy bloku energetycznego w Ostrołęce jest realizacja inwestycji rentownej, która zagwarantuje satysfakcjonującą stopę zwrotu dla akcjonariuszy. Projekt zakłada otwartość na udział inwestorów finansowych i funduszy inwestycyjnych.