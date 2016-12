Fortum buduje innowacyjną instalację ładowania pojazdów elektrycznych na parkingu wielopoziomowym w centrum Oslo. Firma instaluje tam system baterii, który pozwoli na uniknięcie przeciążeń sieci energetycznej w momentach największego zapotrzebowania na ładowanie pojazdów. Do dyspozycji klientów udostępnione zostanie ponad 100 stacji ładowania.

Rozwiązanie Fortum umożliwi instalację kompleksowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na parkingach, bez konieczności drogiej i czasochłonnej przebudowy lokalnej sieci energetycznej. Magazyny energii ograniczą konieczność korzystania z dodatkowej energii z sieci w okresach zwiększonego zapotrzebowania. Gdy duża liczba samochodów elektrycznych będzie ładowana w jednym momencie, możliwe będzie wykorzystanie wcześniej zgromadzonej energii.

– Baterie w naszej instalacji będą przez cały czas powoli magazynowały energię, a w momentach największego zapotrzebowania posłużą do ładowania samochodów elektrycznych. Jesteśmy przekonani, że to jeden z najbardziej innowacyjnych systemów ładowania na całym świecie – podkreśla Jan Haugen Ihle, Country Manager of Fortum Charge & Drive Norway.

Nowy system ładowania Fortum powstaje w kooperacji z właścicielem parkingu wielopoziomowego firmą Aspelin Ramm Eiendom AS i Oslo. Rozwiązanie Fortum przyczyni się do osiągnięcia ambitnych miejskich celów klimatycznych, które zakładają między innymi ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 50% do roku 2020 i o 95% do roku 2030, w stosunku do poziomów z 1990 roku. Zgodnie z planem system ładowania zostanie otwarty w grudniu 2016 roku i będzie rozwijany na początku kolejnego roku.

Fortum jest obecne w Polsce od 2003 roku i aktywnie działa w sektorze ciepłowniczym. Niedawno firma rozpoczęła również działalność na polskim rynku sprzedaży energii elektrycznej i gazu, gdzie chce budować silną pozycję w oparciu o bogate doświadczenia z krajów skandynawskich.