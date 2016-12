Vigo system podpisał kolejny kontrakt z międzynarodową Grupą Caterpillar na dostawy detektorów do systemów bezpieczeństwa dla kolei szybkiej prędkości. Wartość zamówienia to 1,3 mln euro.

Zawarta umowa jest kontynuacją wieloletniej współpracy obu podmiotów. Dostarczane przez Vigo System detektory wykorzystywane są przez Grupę Caterpillar w systemach kontroli dedykowanych do kolei szybkich prędkości, monitorujących m.in. temperaturę kół pociągów.

– Grupa Caterpillar od wielu lat jest jednym ze strategicznych partnerów Vigo System. Zaopatrujemy grupę w zintegrowane moduły detekcyjne, wymagające jedynie wpięcia w urządzenia Caterpillar, pozwalające na dostarczenie kompletnego systemu do odbiorcy finalnego w ciągu 24 godzin od dostawy naszych podzespołów. Caterpillar otrzymuje idealnie zestrojony moduł detekcyjny, o parametrach istotnie lepszych dzięki wykorzystaniu wieloletnich doświadczeń elektroników Vigo, my z kolei w oczywisty sposób umacniamy swoją pozycję w łańcuchu dostawców, mamy również pewność, że nasze detektory będą wysoce wydajne i niezawodne, otwierając nam drogę do wzrostu sprzedaży – oznajmia Adam Piotrowski, prezes Vigo System.

Od początku 2016 roku Vigo System może pochwalić się rosnącą liczbą zamówień od kilku strategicznych klientów. Oprócz Caterpillar wyższe zapotrzebowanie zgłosił m.in. Emerson, producent systemów monitoringu powietrza, PCO, wchodzący w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej producent sprzętu dla wojska, jak również jeden z wiodących amerykańskich producentów sensorów do wykrywania wycieków gazów.