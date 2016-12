PGE Dystrybucja podpisała z Ministrem Energii pierwsze umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach obecnej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 na łączną kwotę niemal 27 mln zł. Realizacja projektów zwiększy możliwości przyłączania nowych mocy wytwórczych z OZE do sieci elektroenergetycznej na Podkarpaciu i w regionie łódzkim.

Spółka z Grupy PGE zrealizuje dwie duże inwestycje. Przedmiotem pierwszego projektu jest budowa 12,3 km linii napowietrznej 110 kV od istniejącego słupa nr 104 linii Munina – Lubaczów do stacji 110/15 kV Korczowa oraz budowa stacji 110/15 kV Korczowa w celu przyłączenia odbiorców oraz źródeł energii odnawialnej. Na stacji 110/15 kV Korczowa zostaną zabudowane dwa transformatory o mocy 16 MVA każdy. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi nieco ponad 38,2 mln zł brutto, a dofinansowanie sięgnie 10,8 mln zł netto.

Przedmiotem drugiego projektu jest kompleksowa przebudowa istniejących, jednotorowych odcinków linii 110 kV o długości około 21,4 km, o przekroju 120 mm2 i temperaturze pracy 40oC, na linię o przekroju 240 mm2 i temperaturze pracy 80oC oraz dostosowanie dwutorowego odcinka linii 110 kV o długości ok. 8,4 km i o przekroju 240 mm2 do temperatury pracy 80oC. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi prawie 25,2 mln zł brutto. Dofinansowanie wyniesie ok. 16,2 mln zł netto.

Oba projekty dofinansowane zostaną łączną kwotą prawie 27 mln zł w ramach działania 1.1 ,,Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, oś priorytetowa I ,,Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.