Klauke oferuje nowe nożyce ASSG do bezpiecznego cięcia przewodów mogących znajdować się pod napięciem. Zasady postępowania w tego typu sytuacjach określa norma EN 50340. Dopuszcza ona zastosowanie specjalnych nożyc do inwazyjnego sprawdzenia, czy przewidywany do cięcia kabel znajduje się pod napięciem. Określone w regulacji wymagania techniczne wobec narzędzia obejmują m.in.: certyfikowany wąż hydrauliczny o długości co najmniej 10 m, zestaw uziemiający, specjalną procedurę ustawiania nożyc względem ciętej żyły, a także szczegółową procedurę bezpieczeństwa pracy operatorów narzędzi.

Zestaw ASSG firmy Klauke pozwala na roboty kablowe Cu / Al w przypadku możliwości wystę-powania w nich napięcia do 30 kV AC. Obracalna głowica może być dokładnie ustawiona, szybkozłączki ułatwiają i przyspieszają proces kompletowania zestawu, pilot sterujący pracą pompy (i nożyc) pozwala na zajęcie wygodnej i bezpiecznej pozycji, umożliwia rozpoczęcie procesu cięcia, a także wielokrotne wycofywanie ostrzy nożyc i ponowne rozpoczynanie procesu. Operator widzi na wyświetlaczu wartość ciśnienia roboczego osiąganego przez pompę. Przy 630 barach proces cięcia zostaje przerwany automatycznie, a ostrza wycofują się do pozycji wyjściowej.

Cena nożyc z grupy ASSG, w zależności od typu głowicy tnącej, kształ­tuje się w okolicach 30 tys. zł netto.

www.klauke-polska.pl