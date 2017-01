Weidmüller wprowadził na rynek skrzynki przyłączeniowe do sy­s­­temów PV dostosowane do napięcia 1500 V. Zwiększenie napięcia stringów nawet do 1500 V pozwala podnieść zyskowność systemów fotowoltaicznych i efektywności kosztową w dłuższej perspektywie. Stopień złożoności układu fotoelektrycznego jako całości zostaje obniżony dzięki mniejszej ilości elementów i materiałów. Zintegrowany moduł monitorujący Transclinic 16i + 1K5 umożliwia opcjonalnie bezpośrednie zasilanie z łańcucha DC, co oznacza, że oddzielna linia zasilająca staje się zbędna. Nowoczesny mechanizm, w który wyposażono skrzynkę, zapewnia ochronę przed przepięciami. System spełnia wymagania zawarte w normie EN 50539-11 – obecnym standardzie fotowoltaicznym. Wszystkie elementy zostały zoptymalizowane w celu zapewnienia długiej żywotności. Trwałość została zapewniona poprzez zgodność ze standardami IP i normą DIN EN 61439-2. Dopasowane do indywidualnych wymagań skrzynki przyłączeniowe 1500 V są dostarczane w postaci gotowej do podłączenia.

