Koncern Areva jest podejrzany o fałszowanie przez dziesięciolecia dokumentów dotyczących stalowych elementów reaktorów elektrowni jądrowych.

Inspektorzy z USA, Chin i czterech innych krajów odwiedzili na początku grudnia odlewnię firmy Areva – Le Creusot w środkowej Francji. Badali oni wewnętrzny system kontroli jakości tego zakładu oraz analizowali znajdujące się w nim dokumenty. Wizyta inspektorów była następstwem ujawnienia przez lokalne władze, że odlewnia dostarczyła do kilku elektrowni jądrowych we Francji elementy stalowe reaktorów nie spełniające standardów jakościowych ze względu na zbyt wysoką zawartość węgla, przez co są one bardziej podatne na pęknięcia.

Inspektorzy dotarli następnie do dokumentacji wskazujących, że pracownicy Le Creusot od dziesięcioleci ukrywali problemy produkcyjne w setkach elementów reaktorów sprzedawanych klientom na całym świecie.

Ujawnienie wad produktów zakładów Le Creusot doprowadziło tego lata do dwóch postojów reaktorów we Francji, a we wrześniu władze nakazały Arevie sprawdzenie 6000 dokumentacji dotyczących każdej części reaktorów jądrowych wykonanych w Le Creusot od 1960 roku.