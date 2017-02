Kompaktowe przetwornice DC/DC firmy Weidmüller mogą być wykorzystane do stabilizacji napięcia 24 V, a także do separacji galwanicznej napięcia sterującego od baterii akumulatorów. Rozwiązania tego rodzaju są często stosowane w inżynierii morskiej. Kompaktowa konstrukcja przetwornicy pozwala zaoszczędzić do 30% miejsca w szafie sterowniczej. Wysoki stopień sprawności do 94% zapewnia niskie koszty energii. Przetwornice DC/DC mogą pracować w zakresie temperatur od -25 do +70OC (start-up: -40OC), oferując wartość MTBF ponad milion godzin. Kontrola działania urządzenia za pośrednictwem wyświetlacza LED oraz wyjścia przekaźnikowe i tranzystorowe ułatwiają przeprowadzenie analiz stanu i błędów podczas uruchamiania i eksploatacji. Power Boost nawet do 120% oraz duże prądy szczytowe do 600% prądu znamionowego przez 16 ms zapewniają skuteczność podczas rozruchu i bezpieczną pracę nawet w zakresach granicznych. Dostępność wariantów 5 A, 10 A i 20 A oraz aprobaty międzynarodowe (np. cULus, Klasa I, Div. 2, ATEX, GL, DNV) umożliwiają globalne wykorzystanie produktu w wielu różnych zastosowaniach.

