Astraada HMI Panel to seria dotykowych paneli operatorskich. Szeroka gama modeli w połączeniu z rozbudowaną funkcjonalnością i niezawodnością sprawia, że urządzenia mogą być szeroko stosowane do obsługi maszyn oraz w małych i średnich systemach sterowania. Wszystkie panele cechują się wysoką odpornością na zakłócenia występujące w środowisku przemysłowym. Oprogramowanie konfiguracyjne (w polskiej i angielskiej wersji) oferuje zaawansowane funkcje wizualizacyjne znane z systemów SCADA, np.: alarmy, logowanie i wizualizacja zmiennych historycznych, receptury czy archiwizacja nastaw wprowadzonych przez operatorów. Panel nadaje się do nauki programowania, obsługi dotykowych interfejsów operatorskich oraz do zastosowań na fizycznym obiekcie.

Zawartość zestawu:

• AS44TFT0703 – dotykowy panel operatorski 7”, matryca TFT 800 x 480, 65535 kolorów, podświetlenie LED, COM1 – RS232/422/485, COM3 – RS232, 2 x USB (Client, Host), Ethernet, 32 MB RAM, 8 MB ROM, 128 kB pamięci podtrzymywanej bateryjnie,

• US-AST-SZK-E-EPA – szkolenie internetowe,

• AST-PWR-3024 – zasilacz impulsowy 30 W, 100-240 V AC, 24 V / 1,25 A DC,

• Astraada HMI CFG – oprogramowanie konfiguracyjne,

• zestaw dokumentacji,

• baza symboli graficznych.

