Vigo System wypracował w IV kwartale 2016 r. 7,7 mln zł przychodów, o 72% więcej niż przed rokiem. Osiągnięty wynik to historycznie drugi najlepszy kwartalny rezultat spółki oraz najwyższy, wypracowany w czwartym z kwartałów. Wzrost sprzedaży został osiągnięty dzięki rosnącym zamówieniom z branży przemysłowej.

W całym 2016 r. Vigo System zaksięgowało 25,6 mln zł przychodów, powtarzając rekordowy wynik z roku 2015. Spółka z Ożarowa Mazowieckiego zdołała utrzymać przychody na rekordowym poziomie pomimo spadku zamówień z sektora zbrojeniowego, który w 2015 r. pozwolił Vigo System skokowo zwiększyć sprzedaż. Lukę sprzedażową skutecznie uzupełniły rosnące zamówienia z branży przemysłowej, w tym od stałych partnerów biznesowych, intensyfikujących współpracę z ożarowską spółką.

– Rekordowa sprzedaż minionego kwartału została osiągnięta dzięki realizacji zamówień dla producentów urządzeń służących detekcji zanieczyszczeń powietrza i analizatorów gazów, jak również nowych zamówień od producentów nowoczesnego sprzętu do produkcji półprzewodników najnowszej generacji – komentuje Łukasz Piekarski, członek zarządu ds. finansowych Vigo System.

Strategia firmy zakłada, iż w kolejnych latach sprzedaż będzie skokowo rosnąć. W ocenie Łukasza Piekarskiego w 2017 r. Vigo System ma potencjał, by wejść na ścieżkę dynamicznego wzrostu sprzedaży.

– Nasze działania sprzedażowe, skoncentrowane na pozyskiwaniu nowych kontrahentów i intensyfikacji współpracy z dotychczasowymi partnerami, przynoszą satysfakcjonujące owoce. Oczekujemy, iż w 2017 r. nasza współpraca z sektorem przemysłowym będzie co najmniej tak intensywna jak w minionym roku. Równocześnie pozyskane w IV kwartale 2016 r. zamówienia od Grupy Catepillar na dostawę detektorów do systemów bezpieczeństwa kolei oraz od firmy Zodiac, dla której Vigo System dostarczy detektory do inteligentnej amunicji sprawiają, iż mamy potencjał dla wzrostu przychodów – ocenia Łukasz Piekarski.