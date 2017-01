Firma APR Energy, producent rozwiązań w zakresie szybkiej generacji energii oraz GE ogłosiły 3 stycznia 2017 roku odnowienie partnerstwa strategicznego mającego na celu zapewnienie technologii turbin mobilnych na potrzeby rynku dzierżawy szybkiej generacji energii.

W ramach partnerstwa strategicznego firma APR Energy ma wyłączność na całym świecie na dostawę dzierżawionych mobilnych turbin gazowych produkcji GE o mocy do 50 MW. Jak przewiduje umowa partnerska firma APR Energy nabędzie nowe turbiny mobilne GE TM2500+ Generation 8 w związku z planem modernizacji i standaryzacji sprzętu. Ponadto firmy GE i APR Energy będą współpracować przy pozyskiwaniu klientów zainteresowanych tymczasowymi lub dzierżawionymi rozwiązaniami generacji energii pośredniczącymi przy przejściu na stałe systemy energetyczne.

Nabycie nowych turbin mobilnych umacnia pozycję firmy APR Energy jako światowego lidera w zakresie dostawy energii z mobilnych turbin gazowych. Sprzęt należący do firmy generuje obecnie ponad 2 GW energii. Moc ta wystarczyłaby do zasilenia dwóch milionów domów w USA.

– Bardzo cieszymy się z tego, że możemy kontynuować współpracę z APR Energy – skomentował przewodniczący i główny dyrektor wykonawczy w firmie GE Jeffrey Immelt.

– Jesteśmy pod dużym wrażeniem ich poziomu obsługi klienta oraz możliwości realizacji gotowych do użytku projektów energetycznych nawet w najbardziej odległych lokalizacjach na całym świecie. Partnerstwo strategiczne pozwoli klientom korzystać z doświadczenia APR Energy przy jednoczesnym wykorzystaniu technologii GE jako przejściowego rozwiązania w trakcie konstrukcji elektrowni GE – dodał dyrektor.

– Obopólne korzyści, które przyniesie odnowione partnerstwo, są bardzo ekscytujące. Doceniamy coraz ściślejszą współpracę między naszymi firmami – skomentował John Campion, przewodniczący w firmie APR Energy.

– Nasza współpraca umożliwi APR Energy dostęp do nowych, potencjalnych klientów i możliwości biznesowych w całej globalnej sieci GE. To z kolei wesprze rozwój naszej GEfirmy i jednocześnie zwiększy zapotrzebowanie na sprzęt marki GE. Współpraca daje nam także dostęp do najnowszej generacji jednostek TM2500+, przez co możemy poszczycić się najnowocześniejszym sprzętem w branży, a nasi klienci mogą bezpośrednio korzystać z postępów w zakresie wydajności paliwowej i kontroli emisji – dodał przewodniczący.

Pierwsza umowa partnerstwa strategicznego między firmami APR Energy i GE została podpisana w październiku 2013 r. Odnowienie współpracy obejmuje przedłużenie umowy o dostawę i konserwację, zapewniając tym samym ciągłość obsługi świadczonej przez GE na potrzeby obecnych i przyszłych klientów firmy APR Energy.