Chiński producent ogniw i modułów fotowoltaicznych poinformował o wdrożeniu do seryjnej produkcji polikrystalicznych ogniw fotowoltaicznych PERC o sprawności rzędu 20%.

Dzięki temu Suntech zwiększy sprawność całych modułów, a także ich nominalną moc. Chińczycy zapowiadają uruchomienie produkcji modułów o mocy 330 W, co jest wynikiem lepszym o 10 W od dotychczas oferowanych modułów polikrystalicznych.

Poprawienie sprawności ogniw Suntech to efekt współpracy z naukowcami z University of New South Wales in Australia – jednego z czołowych ośrodków badawczych specjalizujących się w rozwoju technologii fotowoltaicznych. Suntech zapewnia, że dzięki współpracy z Australijczykami udało się ponadto zredukować efekt degradacji modułów.