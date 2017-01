W miejscowości Kraśnik Koszaliński (pow. Koszaliński) ma powstać farma fotowoltaiczna o mocy niemal 1 MW. Inwestor pozyskał na jej budowę unijną dotację z RPO dla woj. zachodniopomorskiego.

Nominalna moc farmy fotowoltaicznej ma wynieść 0,99 MW i złoży się na nią 3960 modułów fotowoltaicznych, każdy o mocy 250 W. Inwestor – spółka ES Jutrzenka 2 Sp. z o.o. – zakłada, że produkcja energii wyniesie w skali roku 988 MWh energii elektrycznej.

Koszt projektu o nazwie „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 0,99 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej w miejscowości Kraśnik Koszaliński” to ponad 4,4 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi ponad 1,9 mln zł. To kolejny projekt elektrowni fotowoltaicznej, który w ostatnim czasie uzyskał unijne dofinansowanie z RPO dla woj. Zachodniopomorskiego.