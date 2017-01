Według Bloomberg New Energy Finance w ubiegłym roku na całym świecie zainstalowano elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy rzędu 70 GW. Jest to wartość o 15 GW większa niż w roku 2015 oraz o 30 GW większa niż w roku 2014.

Wartość inwestycji w globalnym sektorze solarnym w 2016 r. wyniosła 116 mld dolarów wobec 287,5 mld dolarów zainwestowanych w sumie w całym globalnym sektorze OZE. Pomimo większego o 15 GW potencjału elektrowni fotowoltaicznych zainstalowanych w 2016 r. względem roku wcześniejszego – wartość inwestycji w globalnym sektorze fotowoltaicznym spadła w stosunku do roku 2015 aż o 32%. Można to tłumaczyć niższym – w stosunku do 2015 r. – kosztem inwestycji w fotowoltaikę.

Rekord nowego potencjału elektrowni fotowoltaicznych zainstalowanego na świecie w ubiegłym roku to efekt głównie instalacji na rynku chińskim. Chińczycy tylko w I połowie 2016 r. podłączyli do sieci instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy około 20 GW. W II połowie ubiegłego roku liczba instalacji była zapewne niższa ze względu na niższe taryfy za energię z PV. Nie ma jednak jeszcze oficjalnych danych na ten temat.

Drugim największym rynkiem fotowoltaicznym na świecie w ubiegłym roku były Stany Zjednoczone. Łączna moc instalacji solarnych wykonanych w tym kraju w 2016 r. wyniosła kilkanaście GW. Wstępne szacunki mówią o mocy 13-14 GW, czyli dwa razy większej niż w roku 2015.