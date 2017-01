24 stycznia w Engineering Design Center, będącym strategicznym aliansem Instytutu Lotnictwa i General Electric, odbędzie się Szczyt Przemysłowo-Naukowy GE Power. Wydarzenie to jest organizowane w ramach: obchodów pierwszej rocznicy powstania Centrum Turbin Gazowych, 10-lecia współpracy GE Power z EDC oraz 25-lecia działalności GE w Polsce. Instytut Lotnictwa wraz z General Electric Company Polska objęły patronat nad wydarzeniem.

Dwie serie wystąpień indywidualnych, podsumowywanych dyskusjami panelowymi, pozwolą na integrację świata przemysłu, administracji oraz nauki. Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in.: kreowania innowacyjnych cyfrowych produktów nowoczesnej energetyki, wychodzącej naprzeciw potrzebom rynku, specyfiki działalności w Europie i szczególnie w Polsce, zarówno od strony użytkowników, jak i dostawców technologii i serwisu.

Gośćmi ze strony General Electric będą: John Lammas – wiceprezes GE Gas Power Systems, Steve Hartman – wiceprezes GE Power Services oraz Beata Stelmach – prezes GE na Polskę i Kraje Bałtyckie. Administrację reprezentować będą wyżsi urzędnicy państwowi, świat naukowy: profesorowie wiodących ośrodków naukowo-badawczych, a sektor przemysłu i energetyki: członkowie zarządów i rad nadzorczych.

Uroczystość odbędzie się 24 stycznia 2017 roku w centrum Turbin Gazowych na terenie Instytutu Lotnictwa, przy al. Krakowskiej 110/114 w Warszawie.

Centrum Turbin Gazowych (CTG) tworzą inżynierowie pracujący w działach projektowania i serwisu turbin gazowych, parowych oraz generatorów. Zaawansowane technologicznie wyposażenie CTG pozwala na symulację pracy turbin oraz czynności serwisowych. CTG to również centrum treningowe, wspierające klientów oraz sprzedaż produktów. Współpracuje z uczelniami technicznymi i instytucjami naukowymi, jak również stanowi doskonałą bazę dla konferencji technicznych i seminariów. Ten rozpoznawalny w świecie ośrodek badawczo-rozwojowy związany jest m. in. z Zakładem Produkcyjnym Turbin Parowych i Odlewnią w Elblągu oraz Zakładem Generatorów we Wrocławiu, będących częścią GE Power w Polsce.