Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza konkursy „LED dla pomorskich szkół” oraz „LED dla uczelni wyższych”. Celem konkursów jest ograniczenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla oraz zwiększenie efektywności energetycznej w szkołach, przedszkolach i obiektach dydaktycznych uczelni publicznych na terenie województwa pomorskiego poprzez wymianę źródeł światła na oświetlenie w technologii LED, przyczyniające się do poprawy warunków nauczania.

Termin składania wniosków upływa 30 marca. .03.2017 r. Termin rozstrzygnięcia konkursów nastąpi do 4 maja. Konkursy są adresowane do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich prowadzących szkoły i przedszkola, a także uczelni publicznych położonych na terenie województwa pomorskiego.

Dofinansowanie można otrzymać na kompleksową modernizację lub rozbudowę systemu oświetlenia w technologii LED i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w budynkach użyteczności publicznej. Zadania będą dofinansowywane w formie dotacji i pożyczki. Kwota dofinansowania ze środków Funduszu wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych, w tym do 20% w formie dotacji oraz do 60% w formie pożyczki. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 200 tys. zł dla jednej gminy i 500 tys. zł dla jednej uczelni.