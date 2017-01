Grupa ZPUE dołączyła do grona parterów Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki Enex, które od 1 do 2 marca odbędą się na terenie Targów Kielce. ZPUE skupia spółki działające w sektorze elektroenergetycznym. Spółka została zaproszona do współpracy w stworzeniu pierwszego w Polsce Inkubatora Elektroenergetycznego – miejsca prezentacji innowacyjnych rozwiązań dla sektora elektroenergetycznego.

Do Inkubatora mogą się zgłaszać naukowcy, startupy i wynalazcy pracujący często w uczelnianych pracowniach, czy domowym zaciszu. Mają oni szansę na pokazanie swoich pomysłów i w Targach Kielce znaleźć inwestora, który będzie chciał ten pomysł wprowadzić na rynek.