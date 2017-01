Firma Preactor zajmująca się rozwojem oprogramowania do planowania i harmonogramowania produkcji (APS), weszła w struktury koncernu Siemens. Oprogramowanie wzbogaciło portfolio rozwiązań do zarządzania operacjami produkcyjnymi (Manufacturing Operations Management) oferowane przez niemiecką firmę. Strategicznym partnerem Siemensa w Polsce w obszarze wdrożeń systemu Simatic IT Preactor pozostanie firma DSR.

– Włączenie Simatic IT Preactor do portfela produktów Siemens skierowanych do sektora produkcyjnego gwarantuje dynamiczny rozwój systemu i wzbogacanie go o nowe funkcjonalności wpisujące się w potrzeby firm wytwórczych. Łącząc potencjał firmy Siemens w zakresie automatyzacji procesów z wiedzą DSR na temat oczekiwań polskich przedsiębiorstw, jesteśmy w stanie stworzyć konkurencyjną propozycję dla naszego rynku – podkreśla Piotr Rojek, prezes DSR.

Siemens dostarcza bogate portfolio rozwiązań do zarządzania działaniami produkcyjnymi (Manufacturing Operations Management).

Mając na celu optymalizację procesów w ramach cyfrowego przedsiębiorstwa, oprogramowanie MOM koncentruje się na poprawie efektywności, elastyczności i przyspieszeniu procesu wprowadzania produktów na rynek (time-to-market). Simatic IT Preactor APS został stworzony w taki sposób, by płynnie współpracować w ramach całego ekosystemu informatycznego firmy. Może być płynnie zintegrowany z systemem ERP, systemami finansowo-księgowymi, arkuszami kalkulacyjnymi, systemami MES oraz Shop Floor.

Nowości w wersji SIMATIC IT Preactor 2016

Simatic IT Preactor (APS) stanowi pakiet rozwiązań, pozwalający na szczegółowe planowanie produkcji, planowanie zdolności wytwórczych oraz tworzenie graficznego harmonogramu głównego planu produkcji. Produkty z serii Preactor APS mogą być stosowane do planowania strategicznego w perspektywie długoterminowej (miesiące i lata), jak również średnioterminowego planowania taktycznego w ciągu kilku tygodni oraz szczegółowego sekwencjonowania i planowania operacyjnego. Simatic IT Preactor jest wykorzystywany przez kilka tysięcy przedsiębiorstw reprezentujących różnorodne branże.

Potwierdzeniem dążeń do dalszego rozwoju oprogramowania jest wprowadzenie na rynek nowej wersji Simatic IT Preactor 2016, która oferuje nowe funkcjonalności i usprawnienia do dotychczasowego pakietu APS. Wprowadza ona dodatkowe możliwości m.in. w obszarze obsługi i wizualizacji danych, integracji z innymi systemami oraz bezpieczeństwa.

Producent wprowadził tzw. „widok wykorzystania”, czyli nową, efektywną formę prezentacji danych dotyczących wykorzystania zasobów produkcyjnych. Zmianie uległ również edytor danych, który zyskał elastyczny i konfigurowalny mechanizm pozwalający na przeglądanie i edycję danych.

Nowa wersja umożliwia także mapowanie danych z systemów zewnętrznych i wykorzystywanie ich później w procesie harmonogramowania. W takim scenariuszu dane nie są importowane do Simatic IT Preactor i pozostają pod kontrolą systemu zewnętrznego. Rozszerzono również możliwości integracyjne oprogramowania zapewniając współpracę z protokołem komunikacyjnym Open Data Protocol. Jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, producent zapewnił możliwość szyfrowania wrażliwych danych znajdujących się w systemie Simatic IT Preactor.