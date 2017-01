53,4 mln zł, czyli o 14,9% więcej niż rok wcześniej, wyniosły przychody ze sprzedaży TIM-u w grudniu 2016 roku – wynika ze wstępnych wyliczeń. Wskazują one także, że po raz pierwszy w historii roczne obroty spółki przekroczyły 600 mln zł i wyniosły 619,9 mln (o 15,9% więcej niż w 2015 roku).

Prawie 70% przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez TIM w minionym roku (433,05 mln zł) pochodziło z kanału e-commerce. Oznacza to wzrost o ponad 21% w stosunku do roku 2015. Sam grudzień 2016 r. okazał się lepszy od poprzedniego o 17,4% (36,38 mln zł vs 30,99 mln zł).

– Tak jak zapowiadaliśmy, rok 2016 nie obfitował w duże zmiany, lecz był czasem stabilizacji TIM-u w nowym modelu biznesowym. Czasem, w którym osiągnęliśmy pełną sprawność i mogliśmy skupić się na zdobywaniu nowych klientów, dla których to e-commerce jest kanałem pierwszego wyboru. Stale poszerzaliśmy także ofertę asortymentową, by nasi klienci byli pewni, że mają dostęp do najszerszej oferty artykułów elektrotechnicznych w Polsce w dowolnie wybranym miejscu i czasie. To wszystko przełożyło się na najwyższe w niemal 30-letniej historii firmy obroty i pozwala z optymizmem spoglądać na rok 2017 – podkreśla Artur Piekarczyk, członek zarządu i dyrektor ds. handlu w TIM.

Spółka wypracowała rekordowe wyniki w czasie, w którym segment budownictwa borykał się z wieloma problemami i notował słabsze rezultaty.

– Ze wstępnych danych GUS-u, wynika, że produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w grudniu 2016 r. niższa o 8,0% niż przed rokiem i o 34,8% wyższa w porównaniu z listopadem 2016 r. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 9,8% niż w grudniu 2015 r. i o 2,5% wyższym w porównaniu z listopadem 2016 r. – wylicza spółka.