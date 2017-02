Lena Lighting wprowadza do oferty nową lampę do zastosowań przemysłowych – Tytan LED. Produkt reprezentuje generację opraw Next Gen, wyróżniających się wysoką skutecznością świetlną, energooszczędnością oraz bardzo dobrymi parametrami technicznymi. Źródłem światła jest wysokowydajny panel LED Go! wyposażony w biny diod LED wiodących producentów i posiadający trwałość nawet do 100 tys. h. Oprawa osiąga wydajność 150 lm/W co wraz z klasą energetyczną A++ zapewnia oszczędność energii do 68% i możliwość zwrotu inwestycji już w trakcie pierwszych dwunastu miesięcy eksploatacji. Tytan LED emituje światło o wysokiej jednorodności (SDCM 3). Zintegrowanie elementu świetlnego z kloszem minimalizuje niebezpieczeństwo przypadkowego uszkodzenia źródła światła w trakcie transportu, montażu lub serwisu. Elementy świetlne są umieszczone w obudowie z odpornego na uderzenia poliwęglanu (PC) – oprawa posiada stopień IK09 odporności na udary mechaniczne. Połączenie klosza i podstawy klipsami ze stali nierdzewnej, silikonowa uszczelka oraz zakręcana dławnica zapewniają ochronę przed wnikaniem wody IP66. Montaż oprawy jest wygodny, a zwieszany zintegrowany element świetlny pozostawia elektrykowi wolne ręce, przyspieszając prace montażowe. W komplecie znajdują się akcesoria montażowe umożliwiające montaż natynkowy jak i zwieszany.

