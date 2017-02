W kwietniu w Rydzynie startuje kolejny cykl wyścigów rowerowych Grand Prix Kaczmarek Electric MTB 2017. Ósma edycja będzie liczyć aż 10 etapów, z czego jeden zaplanowano w terenie górskim.

Grand Prix Kaczmarek Electric MTB jest cyklem wyścigów rowerowych o ponadregionalnej randze, organizowanych w zachodniej części kraju (województwa: lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie). Jest również drugim największym maratonem kolarskim w Polsce. W wyścigu może wziąć udział każdy, kto lubi jazdę na rowerze oraz atmosferę sportowej rywalizacji.

– Nasza impreza jest adresowana zarówno do amatorów, jak i profesjonalistów, którzy są klasyfikowani w specjalnej kategorii Elita. Cykl jest zgłoszony do kalendarza PZKol. Startujący mogą rywalizować na trzech dystansach – mini, mega i giga – które są odpowiednio dostosowane do umiejętności zawodników. W trakcie zawodów rozgrywany jest również odrębny wyścig dla młodzików. W GP KE MTB rywalizacja odbywa się w prawie 40 kategoriach wiekowych. W trakcie imprezy dodatkowo organizujemy specjalną strefę dziecka z wyścigiem dla najmłodszych – oznajmia Joanna Balawajder, koordynator ds. wizerunkowych w Kaczmarek Electric.

Nowości w bieżącej edycji

GP KE MTB z roku na rok zyskuje coraz większą rangę i znaczenie na polskiej scenie rowerowej. W edycji w 2010 roku, w trzech etapach wzięło udział 385 uczestników, a w 2016 roku liczba startujących zbliżyła się do 6 tys. Do tej pory każdy etap w danej edycji miał swojego organizatora, którym był lokalny klub sportowy, a w przy­gotowania włączały się lokalne samorządy, organizacje pozarządowe i firmy.

W nadchodzącym sezonie Kaczmarek Electric wziął pełną odpowiedzialność za całą organizację cyklu. W tym celu powołano Stowarzyszenie Bike & Run Promotion, które koordynuje wszelkie działania związane z przygotowaniem wszystkich etapów imprezy. To jednak nie jedyna zmiana. Kolejną jest zwiększenie liczby etapów z ośmiu do 10. Jeden z nich – w okolicach Jeleniej Góry – będzie etapem górskim.

– W nowym sezonie kładziemy nacisk przede wszystkim na podnoszenie standardów naszego wyścigu. Chcemy wyznaczać nowe, lepsze zasady organizacji wyścigów kolarskich w Polsce – dodaje Joanna Balawajder. Firma pamięta też o osobach, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

– W sezonie 2017 chcemy wspierać osoby potrzebujące. W tym celu 5 zł od każdego wpisowego zostanie przekazane na cele charytatywne. Przed każdym etapem nasi uczestnicy za pośrednictwem Facebooka będą wybierać najbardziej potrzebującą osobę, do której trafi wsparcie finansowe. Osoba ta będzie pochodzić z miejscowości, w której odbywa się dany wyścig – oznajmia Cezary Kaczmarek, prezes Kaczmarek Electric.

Rowerzyści z branży

Podobnie jak w latach ubiegłych, wśród kategorii cyklu znajdzie się też kategoria „Branża Elektrotechniczna”, w ramach której będą się ścigać rowerzyści związani na co dzień zawodowo z tym właśnie segmentem rynku.

– Z roku na rok zwiększa się liczba startujących w GP KE MTB. Dotyczy to też przedstawicieli branży, w której działa Kaczmarek Electric, czyli branży elektrotechnicznej. W bieżącej edycji szósty raz z rzędu kategorii tej będzie patronować Magazyn Elektrosystemy. Nowością w tej klasyfikacji jest to, że podczas górskiego etapu w sierpniu chcemy po raz pierwszy przeprowadzić Amatorskie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim Branży Elektrotechnicznej – dodaje Cezary Kaczmarek.

Magazyn Elektrosystemy, jako patron medialny tej kategorii, podczas finałowego etapu w Wolsztynie rozlosuje wśród uczestników startujących w klasyfikacji „Branża Elektrotechniczna” nagrodę w postaci kamery sportowej oraz przyzna roczne prenumeraty swojego miesięcznika najlepszym rowerzystom.