31 stycznia Luxima podpisała przedwstępną warunkową umowę sprzedaży za 2 mln zł zabudowanej nieruchomości gruntowej (teren przemysłowy) położonej w Ełku przy ul. Okrężnej, czyli w miejscu prowadzenia przez spółkę działalności operacyjnej. Strony oświadczyły, że przyrzeczoną umowę sprzedaży zawrą do dnia 30 czerwca 2017 r.

Umowa dojdzie do skutku pod warunkiem, że zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną (która swoim zasięgiem obejmuje przedmiotową działkę) nie wykona przysługującego mu prawa pierwokupu, zgodnie z ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych.

Decyzję w sprawie zbycia nieruchomości podjęto podczas posiedzenia rady nadzorczej spółki w połowie grudnia 2016 roku. Sprzedaż działki ma na celu poprawę sytuacji finansowej spółki. Po sprzedaży Luxima zamierza kontynuować działalność na dotychczasową skalę w innej, wynajętej lokalizacji.

Luxima to niewielka, notowana na rynku New Connect spółka, która zajmuje projektowaniem, konstrukcją, wytwarzaniem i sprzedażą profesjonalnych systemów oświetleniowych szytych na miarę. Podstawowy asortyment Luximy stanowią tubowe lampy z rur z poliwęglanu o różnych średnicach (od 20 do 100 mm), różnych długościach, wyposażone w źródło światła (diody mocy 1W lub wszelkiego rodzaju paski LED i świetlówki) i zaawansowany sprzęt elektroniczny dostarczany przez międzynarodowych znanych graczy na rynku.

Po trzech kwartałach 2016 roku Luxima miała 900 tys. zł przychodów i 339 tys. straty netto. Od grudnia 2016 roku, większościowym udziałowcem spółki – w wyniku objęcia 50 mln sztuk akcji serii H za 1 mln zł – jest spółka 4 Better Life. Posiada ona 56,9% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Luximy.