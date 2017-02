Prawie 5,7 mln zł dofinansowania z RPO WZ 2014-2020 uzyskał projekt „Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie – etap II”. Dzięki temu na dachach 23 szczecińskich budynków zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne.

Prawie 2,5 tys. paneli PV o mocy 280 kWp każdy, które pozwolą na produkcję prądu z energii słonecznej, zostaną zamontowane na dachach 11 szkół, 10 jednostek pomocy społecznej oraz dwóch przedszkoli. Łączna moc instalacji to prawie 685 kWp. Roczna produkcja energii z nowych instalacji jest zaplanowana na poziomie ponad 665 MWhe. Pozwoli ona na pokrycie prawie 60% zapotrzebowania tych budynków na energię elektryczną. Efekt ekologiczny inwestycji to redukcja emisji do atmosfery dwutlenku węgla, dwutlenku siarki i pyłów o prawie 535 ton rocznie.

Inwestycja warta łącznie prawie 6,7 mln zł, będzie realizowana w ramach działania 2.10 – Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł. Unijne dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, dla którego WFOŚiGW w Szczecinie jest Instytucją Pośredniczącą w zakresie osi środowiskowych, w tym osi II – Gospodarka niskoemisyjna.

Podpisana umowa dotyczy dofinansowania drugiego etapu realizacji projektu. W ramach pierwszego panele fotowoltaiczne zostały zamontowane na dachach m.in. Szczecińskiego Domu Sportu, a także dachach trzech Domów Pomocy Społecznej.