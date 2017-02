Tauron Dystrybucja rozpoczął testy inteligentnych stacji energetycznych niskiego napięcia. Dzięki nowemu rozwiązaniu dyspozytorzy ruchu sieci mogą wysłać energetyków na miejsce awarii jeszcze zanim klienci spółki zadzwonią pod numer alarmowy.

– Szukamy nowoczesnych rozwiązań, które efektywnie i bezpiecznie wykorzystują istniejącą infrastrukturę sieci obszaru dystrybucji. Wynika to zarówno ze zwiększającego się zapotrzebowania na energię ze strony klientów, jak i nowych źródeł energii. Przedsiębiorstwa dystrybucyjne coraz częściej stają również przed wyzwaniem zwiększenia zdolności przesyłowych linii energetycznych – mówi Filip Grzegorczyk, prezes Tauron Polska Energia.

Pierwszą z inteligentnych stacji spółka zainstalowała w miejscowości Sobin na Dolnym Śląsku. W stacji energetycznej zostały zainstalowane urządzenia, które dokonują pomiarów prądu, a stała kontrola parametrów sieci odbywa się poprzez sieć internetową. Dzięki błyskawicznej informacji, energetycy mogą szybciej usunąć awarię. Tym samym minimalizowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej do klientów.

– To dla nas kolejny krok do usprawnienia procesu dystrybucji energii elektrycznej, czyli m.in. do szybszego lokalizowania i usuwania awarii, a tym samym do ograniczenia przerw w zasilaniu naszych klientów. Dzięki temu, że system powiadamia nas o wystąpieniu awarii, sprawniej identyfikujemy uszkodzenia, co w konsekwencji powinno skrócić czas przerw w dostawie energii, a to sprawa o podstawowym znaczeniu – informuje Robert Zasina, prezes Tauron Dystrybucja.

Dotychczas w ten sposób monitorowane były sieci wysokiego i średniego napięcia. Teraz w systemach dyspozytorskich została odwzorowana sieć niskiego napięcia i skonfigurowane sygnały alarmowe. W momencie awarii, czyli braku prądu u odbiorcy, dyspozytor dostaje sygnał alarmowy on-line i może natychmiast wysłać na miejsce energetyków, którzy przywrócą zasilanie.

To nie jedyny projekt realizowany przez Tauron Dystrybucja, który ma skrócić czas usuwania awarii i poprawić bezpieczeństwo klientów spółki. We Wrocławiu dobiega końca instalacja systemu inteligentnego opomiarowania. W ciągu ostatnich dwóch lat Tauron zainstalował w mieście ponad 300 tys. inteligentnych liczników. To największe tego typu jednorazowe wdrożenie na terenie tak dużego miasta, jak Wrocław.

Dodatkowo w ramach projektu została uruchomiona specjalna usługa dla klientów Taurona, którzy jako pierwsi w Polsce mogą obserwować w czasie rzeczywistym zużycie energii poszczególnych urządzeń w domu lub biurze. Pozwala na to funkcjonalność o nazwie HAN Tauron AMIPlus. Stały dostęp do danych z licznika daje możliwość podglądu, porównywania oraz planowania zużycia energii. To także większe bezpieczeństwo, bo oprócz sterowania urządzeniami klient otrzymuje możliwość odczytu zużycia energii również wtedy, gdy jest poza domem, poprzez sieć internetową.

Tauron Dystrybucja wdraża także projekt zwiększający zdolności przesyłowe sieci energetycznych. System dynamicznego obciążenia linii wysokiego napięcia (DOL) ma za zadanie podnieść – do dopuszczalnej wartości – ilość energii przesyłanej konkretną linią energetyczną, z uwzględnieniem panujących warunków atmosferycznych.

Dotychczas spółka zainstalowała na liniach wysokiego napięcia 32 specjalne punkty pomiarowe, które składają się ze stacji pogodowej, urządzeń zasilających, czyli turbiny wiatrowej i panelu słonecznego oraz modułu komunikacyjnego przesyłającego dane do serwera systemu komputerowego. Specjalistyczne oprogramowanie, na podstawie zebranych danych, wylicza maksymalny prąd obciążenia dla każdej linii, a zebrane i wyliczone dane są dostępne w systemie informatycznym i służą dyspozytorom w ich codziennej pracy.

Tego typu działania prowadzone przez spółkę pozwalają zmniejszać z roku na rok wskaźniki czasu trwania przerw w dostawach energii elektrycznej o około 10%. Dzięki temu firma osiąga w tej materii wyniki zbliżone do standardów europejskich.