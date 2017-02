Seoul Semiconductor ogłosił rozpoczęcie produkcji swojego najnowszego produktu Filament LED. Rozwiązanie to podobne jest do COB (Chip On Board), ale forma końcowa produktu jest inna i ma także zupełnie inne przeznaczenie. Wartość rynku docelowego dla tego typu produktów szacowana jest na około 1,3 miliarda USD.

Rozwiązania typu Filament LED od Seoul Semiconductor umożliwiają generowanie światła o wysokiej jakości, bardzo zbliżonej do światła dziennego. Łatwiejsze dzięki temu staje się połączenie przyjemnego design’u z jakością generowanego światła, które wpływa na odczucia obserwatorów. Podłużna budowa pozwala Filament LED na dookólny rozsył światła, dzięki technologii COB bazującej na bardzo cienkich ceramicznych podłożach. Pojedyncze paski Filament LED generują standardowo od około 105 do około 210 lumenów, przy temperaturze barwowej CCT równej 2700K i CRI minimum 80. Powinny w związku z tym zaleźć zastosowanie w miejscach, gdzie dostarczanie światła ma także wymiar estetyczny – w restauracjach, kawiarniach, hotelach, poczekalniach, salonach. Filament LED obecnie dostępny jest w dwóch wersjach długości: 38 mm oraz 50 mm.