W Jaworznie na terenie budowy nowego bloku 910 MW trwają zaawansowane prace budowlano-montażowe. Zakończono montaż konstrukcji nośnej kotła, a charakterystyczny element budowy – chłodnia kominowa – osiągnęła już 165 z docelowych 180 metrów.

– Budowa nowego bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno to jedna z największych i najbardziej wymagających inwestycji w Polsce, charakteryzująca się przy tym najwyższymi wskaźnikami technicznymi i ekologicznymi w swojej klasie – podkreśla Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Projekt kotła dla jaworznickiego bloku uwzględnia sprawdzone rozwiązania technologiczne najnowszej generacji, co jest szczególnie istotne, ponieważ to właśnie elementy kotła pracują w najtrudniejszych warunkach tzn. przy najwyższych parametrach temperaturowo-naprężeniowych.

Montaż elementów części ciśnieniowej kotła nowej jednostki, która zawieszona będzie na belkach nośnych, rozpocznie się od zamocowania pionowo orurowanych paneli ekranowych, które zostaną przytwierdzone do bandaży ekranów komory paleniskowej. Następnie montowane będą pozostałe elementy ciśnieniowe. Ten etap będzie trwał przez najbliższych kilka miesięcy.

W docelowych miejscach magazynowania znajdują się już główne elementy turbiny. Jak tylko zakończone zostaną prace związane z wykonaniem dachu budynku maszynowni, rozpocznie się ich montaż. Poprzedzi go posadowienie generatora, który również dotarł już w rejon budowy bloku.

Równolegle trwają prace na innych węzłach budowy. Najbardziej charakterystyczny element budowy – chłodnia kominowa – osiągnęła 165 z docelowych 180 metrów. Systematycznie pnie się w górę absorber instalacji odsiarczania spalin. Dobiegają końca prace budowlane budynku Eurosilo – miejsca magazynowania gipsu z Instalacji Odsiarczania Spalin. Zaawansowane są również prace związane z układami pomocniczymi bloku. Powstają wieże przesypowe układu nawęglania bloku, przygotowywany jest plac składowy węgla. Trwa realizacja budowy kluczowych układów pomocniczych oraz towarzyszących – nawęglania i odpopielania bloku

Biorąc pod uwagę zakres zakończonej prefabrykacji poszczególnych elementów konstrukcyjnych i zakres przygotowanych do montażu urządzeń technologicznych, wiosną 2017 roku teren budowy jaworznickiego bloku będzie zmieniał się w znacznym tempie.

Nowy blok Elektrowni Jaworzno budowany w technologii węglowej na parametry nadkrytyczne z wyprowadzeniem mocy linią 400 kV będzie rocznie spalał do 2,8 mln ton węgla, który w większości będzie pochodził z kopalń Grupy Tauron. Blok będzie wytwarzać rocznie do 6,5 TWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych.

– Nowy blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno będzie wysokosprawną jednostką wytwórczą, którą charakteryzować będzie najwyższa sprawność w swojej klasie w Polsce, czyli 45,9% netto. W porównaniu do obecnie eksploatowanych bloków 200MW, będzie on spełniał surowe normy z zakresu ochrony środowiska, ograniczając emisje dwutlenku węgla o prawie 30% oraz pozostałych gazów emisyjnych o ponad 50% – przypomina Jarosław Broda, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. zarządzania majątkiem i rozwoju.

Po zakończeniu inwestycji do atmosfery trafi o 2 mln ton CO 2 mniej, a w ramach wymagań polityki klimatycznej, blok przygotowany jest pod budowę instalacji wychwytu CO 2 ze spalin (CCS ready). Jest również przystosowany do wysokich rygorów emisyjnych wynikających z konkluzji BAT, które zaczną obowiązywać około 2021 roku.

Blok i kocioł w systemie elektroenergetycznym, przewidziany jest do pracy kondensacyjnej z maksymalnym czasem wykorzystania ale jednocześnie z możliwością dużej elastyczności pracy zgodnie z wymaganiami operatora systemu. Kocioł zaprojektowany jest na min. 30 lat pracy i nie mniej niż 200 000 godzin rzeczywistej pracy elementów wysokotemperaturowych pracujących w warunkach pełzania.