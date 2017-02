W amerykańskim stanie New Jersey powstanie największa na świecie, zintegrowana z budynkiem, instalacja złożona z półprzeźroczystych modułów fotowoltaicznych. Powierzchnia instalacji, do której częściowo transparentne moduły fotowoltaiczne dostarczy firma Onyx Solar, wyniesie 60 tys. m kw.

Onyx Solar ma dostarczyć moduły o różnych stopniach transparentności. Do ich produkcji wykorzystuje technologię amorficzną. Dzięki niej fasady i dachy budynków produkują energię, a jednocześnie możliwe jest doświetlenie pomieszczeń naturalnym światłem. Energia produkowana z elewacji budynków w centrum biznesowym w New Jersey zostanie wykorzystana do ich zasilania, a także zasili stacje ładowania samochodów elektrycznych.

Całkowity koszt inwestycji ma obniżyć o 30 proc. federalna ulga podatkowa, którą amerykański rząd przyznaje na inwestycje w elektrownie fotowoltaiczne.

Symboliczny jest fakt, że instalacja jest realizowana w obiektach, w których kiedyś mieściły się laboratoria firmy Bell, w których w latach 40. XX wieku zbudowano pierwsze ogniwo fotowoltaiczne.