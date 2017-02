ABB otrzymała trzy zamówienia na dostawę stacji szybkiego ładowania do klientów w Europie i Ameryce Północnej. Dotyczą one stacji ładowania OppCharge, przystosowanych do ładowania pojazdów elektrycznych lub pojazdów hybrydowych produkowanych przez Volvo Buses.

Największe zamówienie pochodzi od Volvo Buses i obejmuje 12 systemów ładowania autobusów, które zostaną zainstalowane w belgijskim Charleroi. Wraz z trzema już zainstalowanymi układami ABB będą one stanowić największą w Europie pojedynczą sieć autobusów elektrycznych i stacji do ich ładowania. Montaż zostanie ukończony w 2018 roku. Stacje zasilą 101 elektrycznych autobusów hybrydowych Volvo obsługujących sieć transportu publicznego Walonii.

ABB otrzymała również zamówienie od spółki komunalnej Värnamo Elnät na stację szybkiego ładowania autobusów, która zostanie zainstalowana w gminie Värnamo w południowej Szwecji. Dla ABB jest to pierwsza tego typu realizacja na komercyjnej linii w tym kraju.

Z kolei pierwsza stacja szybkiego ładowania autobusów ABB w Ameryce Północnej stanie powstanie w Montrealu w Kanadzie. Będzie wykorzystywana podczas prezentacji technologii dla systemów transportowych w tym regionie. Klientem jest firma Novabus, północnoamerykański oddział Volvo Buses.

W ostatnim czasie ABB uruchomiła dwie stacje na dworcu głównym w Luksemburgu. Zostaną oddane do użytku wraz z pięcioma elektrycznymi autobusami hybrydowymi Volvo. Stacje mają możliwość całkowitego naładowania pełnowymiarowych elektrycznych autobusów hybrydowych lub autobusów elektrycznych. Oba typy pojazdów mogą zostać naładowane podczas postoju na przystankach końcowych i potrzebują na to zaledwie od trzech do sześciu minut.

Technologia opiera się na interfejsie otwartego standardu OppCharge. Umożliwia on korzystanie ze stacji ładowania przez autobusy elektryczne różnych producentów, a tym samym uniknięcie problemów dotyczących kompatybilności.