Laboratorium Badań Analizatorów Jakości Energii Elektrycznej – to nowoczesna pracownia laboratoryjna, która powstanie w Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wspólny projekt Tauron Dystrybucja i AGH ma na celu utworzenie nowoczesnej jednostki zajmującej się badaniem parametrów jakości energii elektrycznej.

– Współpraca z Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wpisuje się w szereg inicjatyw podejmowanych przez Tauron na rzecz efektywnej współpracy pomiędzy nauką a przemysłem, która będzie odpowiadała potrzebom działalności Grupy Tauron i jednocześnie wykorzystywała potencjał tkwiący w polskiej nauce – mówi Kamil Kamiński wiceprezes zarządu ds. zarządzania korporacyjnego Tauron Polska Energia.

Tauron zakupi i wyposaży laboratorium w stanowiska badawcze, urządzenia, przyrządy i aparaturę pomiarową niezbędną do przeprowadzania badań i certyfikacji analizatorów jakości energii elektrycznej. Obecnie trwa organizacja laboratorium, w tym zakup aparatury badawczej i pomiarowej, a jego uruchomienie planowane jest w połowie roku.

– Zależy nam na pozyskaniu urządzeń o najlepszych parametrach i standardach. Laboratorium będzie przeznaczone do prowadzenia prac pomiarowych i badawczych, a docelowo certyfikowania przyrządów do pomiaru parametrów jakości energii elektrycznej, więc wyposażenie go w najlepsze z dostępnych na rynku urządzeń jest dla nas priorytetem – – podkreśla Jerzy Topolski, wiceprezes Tauron Dystrybucja.

Pracę laboratorium i realizowane projekty będą koordynowane przez zespół składający się z przedstawicieli AGH i Taurona. Współpraca pomiędzy środowiskiem naukowym i praktykami ze spółki energetycznej, ma pozwolić na wykorzystywanie laboratorium zarówno na potrzeby badań naukowych, jak i na potrzeby energetyków, w tym do rozwiązywania praktycznych problemów występujących w sieciach elektroenergetycznych.

– Laboratorium będzie funkcjonować na terenie Centrum Energetyki AGH, w którym istnieje już zespół laboratoriów ds. jakości i efektywnego użytkowania energii elektrycznej. Akademia Górniczo-Hutnicza jest uczelnią prowadząca od kilkunastu lat badania w tej dziedzinie i może się poszczycić wieloma sukcesami, także w skali międzynarodowej. Z nowo utworzonym laboratorium i współpracą z Tauronem wiążemy duże nadzieje – informuje prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka z AGH.