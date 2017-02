Spółki Nissan, Eaton oraz The Mobility House podpisały 10-letnią umowę z Amsterdam ArenA, siedzibą klubu piłkarskiego Ajax na dostarczanie zasilnia awaryjnego z pochodzących z odzysku akumulatorów Nissan Leaf.

System xStorage Buildings magazynuje energię i udostępnia ją w razie potrzeby. Zaprojektowana na potrzeby Amsterdam ArenA instalacja będzie wykorzystywać przetwornice dwukierunkowe firmy Eaton oraz odpowiednik 280 akumulatorów Nissan LEAF zmagazynowanych na stojakach. To największy system magazynowania energii zasilany akumulatorami z odzysku wprowadzony do użytku w europejskim przedsiębiorstwie. Zapewni on awaryjną moc podczas najważniejszych wydarzeń, w przyszłości zaś zastąpi generatory prądotwórcze z silnikami Diesla. Ponadto rozwiązanie wspomoże miejską sieć energetyczną w okresach wzmożonego poboru prądu i będzie świadczyć usługi stabilizacji sieci.

Operatorem systemu xStorage Buildings zintegrowanego z Amsterdam ArenA będzie spółka technologiczna The Mobility House. Spółka będzie świadczyć różne usługi energetyczne poprawiające stabilność lokalnej sieci, generując jednocześnie wartość dodaną dla Amsterdam ArenA.

Nissan i Eaton ogłosiły jednocześnie, że można już wstępnie zamawiać oferowaną przez nie jednostkę magazynowania energii dla budownictwa mieszkalnego o nazwie xStorage Home. Zamówienia można obecnie składać w Wielkiej Brytanii, Norwegii i Niemczech, a w następnych miesiącach zapewne również na kolejnych rynkach europejskich.