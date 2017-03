Fortum podpisało porozumienie o współpracy z Energą, na mocy którego dostarczy oparty na chmurze zaawansowany system obsługi stacji ładowania samochodów elektrycznych o nazwie Charge&Drive. Energa wykorzysta tę technologię do obsługi swoich punktów ładowania pojazdów na terenie Trójmiasta, a także do dalszego rozwoju tego rodzaju infrastruktury w Polsce.

Porozumienie o współpracy zostało zawarte pomiędzy Fortum i spółką Enspirion, odpowiedzialną w Grupie Energa za rozwój produktów z obszaru elektromobilności. Współpraca pozwoli na wprowadzenie rozwiązania Fortum zarówno do istniejących punktów ładowania Energi, jak i urządzeń, które będą instalowane w przyszłości. Firma posiada sześć stacji ładowania w Trójmieście i planuje uruchomienie kolejnej w ciągu najbliższych tygodni. Obecnie korzystanie z urządzeń jest darmowe. Przejście na pracę w oparciu o nowe oprogramowanie zaplanowane jest na marzec. Cała operacja nie będzie miała wpływu na bieżące działanie usługi ładowania w sieci Energa.

– Postrzegamy rozwój elektromobilności jako jeden z ciekawszych nowych obszarów biznesowych. Rynek nieuchronnie zmierza do punktu, w którym klienci zaczną płacić za usługę ładowania aut elektrycznych. Dzięki porozumieniu z doświadczonym partnerem będziemy na to gotowi. Współpraca zagwarantuje nam dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które są z powodzeniem wykorzystywane w krajach skandynawskich, gdzie samochody elektryczne cieszą się dużą popularnością. W najbliższych latach chcemy dynamicznie rozwijać infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce, a dzięki temu systemowi będziemy również w stanie obsłużyć innych właścicieli terminali w Polsce, dołączając ich do naszej sieci punktów ładowania – mówi Tadeusz Wita, prezes spółki Enspirion.

Oparty na technologii chmurowej system Fortum Charge&Drive umożliwia zdalny monitoring oraz aktualizację punktów ładowania. Pozwala także na łatwe dokonywanie opłat za ich wykorzystanie. Doświadczenia Fortum pokazują, że stworzenie kompleksowej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych wymaga nie tylko zaawansowanych i niezawodnych rozwiązań technologicznych, ale również proklienckich. Użytkownicy tego typu pojazdów oczekują dokładnych informacji w czasie rzeczywistym na temat lokalizacji i dostępności poszczególnych punktów ładowania, jak również wygodnych metod płatności za usługę. Oprócz wysokiego poziomu obsługi klienta, kluczowa jest także jakość samych ładowarek.