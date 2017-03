Przyciski E-Stop i Reset firmy Murrelektronik są zintegrowane z instalacją elektroniczną za pomocą prefabrykowanych przewodów M12. To rozwiązanie pozwala oszczędzić czas i zredukować ryzyko błędów w okablowaniu. Metoda implementacji Plug & Play usprawnia integrację urządzeń do maszyn i systemów. Przyciski tego rodzaju są stosowane wszędzie tam, gdzie jednostki sterujące i sygnalizatory są wykorzystywane w systemach zdecentralizowanych, na przykład na ogrodzeniach ochronnych lub na stanowiskach produkcyjnych. Wersje o kompaktowej szerokości 42 mm nadają się do podłączenia do standardowych profili aluminiowych. Obecnie Murrelektronik oferuje wersję przycisku

E-Stop z podświetlonym przyciskiem Reset. Rozwiązanie może działać w taki sposób, że przycisk jest podświetlany, gdy możliwy jest restart. Do opakowania dołączonych jest pięć kolorowych nakładek, dzięki którym można osiągnąć efekt świetlny w różnych kolorach – w zależności od zastosowania.

