Flashtrab-SEC-T1+T2 firmy Phoenix Contact to zestaw warystorowego ogranicznika przepięć T2 i wolnego od prądów następczych odgromnika iskiernikowego T1. Takie połączenie dwóch autonomicznych aparatów w jednym urządzeniu jest unikalną konstrukcją na rynku. Dzięki technologii

Safe Energy Control poszczególne aparaty T1+T2 są bardzo żywotne i wytrzymałe. Obciążenie wejścia instalacji zasilania jest sprowadzone do minimum przy wyładowaniu piorunowym.

Zestaw zapewnia szczególną ochronę instalacji w środowisku z częstymi operacjami łączeniowymi. Duże prądy piorunowe są bezpiecznie nadzorowane dzięki specjalnym iskiernikom wolnym od prądów następczych a chwilowe przepięcia ograniczane są poprzez osobne warystory. Kolejne ważne cechy produktu to uzyskany niski poziom ochrony jak i „bezbezpiecznikowe” zastosowanie w sieciach zasilania 230/400 V. Niewielka budowa ogranicznika redukuje wysiłek wymagany przy instalacji i serwisie. Wszystkie aparaty posiadają wkładki i mogą być testowane elektrycznie poprzez przenośne laboratorium Checkmaster 2 zgodnie z PN-EN 62305-3.

