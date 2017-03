Kaczmarek Electric zakończył 2016 rok kilkuprocentowym wzrostem przychodów, osiągając rekordową sprzedaż na poziomie ponad 390 mln zł. Ubiegły rok był dla spółki również okresem dynamicznego rozwoju sieci sprzedaży w ramach programu „Z nami warto”.

Przychody Kaczmarek Electric w 2016 roku zwiększyły się do ponad 390 mln zł, co w porównaniu z rezultatem z roku poprzedniego oznacza wzrost o blisko 14 mln zł. Na poziomie skonsolidowanym wypracowany wynik był jeszcze lepszy – po raz pierwszy w historii przekroczył poziom 400 mln zł.

Władze spółki podkreślają, że w ubiegłym roku co prawda nie udało się utrzymać wysokiej dynamiki sprzedaży z roku 2015 (wówczas obroty wzrosły o 37%), jednak w obliczu ogólnego spadku przychodów większości dystrybutorów, wynik Kaczmarek Electric jest oceniany jako duży sukces. Obecnie firma znajduje się w ścisłej czołówce hurtowni elektrotechnicznych – pod względem wielkości sprzedaży zajmuje trzecie miejsce wśród firm nastawionych na odbiorców biznesowych.

Mocny rozwój sieci sprzedaży

Kaczmarek Electric jest także największym graczem pod względem ilości oddziałów. W 2016 roku firma uruchomiła projekt aktywnego pozyskiwania nowych partnerów pod hasłem „Z nami warto”, co do tej pory zaowocowało uruchomieniem 13 nowych elektromarketów, jednej hurtowni oraz siedmiu przedstawicielstw handlowych, a już w najbliższych miesiącach są zapowiadane kolejne otwarcia. Sieć Kaczmarek Electric liczy obecnie 84 oddziały w całej Polsce.

– Dla ludzi z branży nie jest tajemnicą, że mamy dużo do zaoferowania naszym partnerom – dostęp do najlepszej oferty handlowej na rynku, wsparcie dla oddziałów w różnych segmentach ryn­ku i korzystne warunki współpracy, ale przede wszystkim przyjazną partnerską atmosferę. Dlatego decydują się do nas dołączyć – podkreśla Cezary Kaczmarek, prezes Kaczmarek Electric.

Tak duży przyrost liczby oddziałów (sieć powiększyła się w ciągu roku o około 30%) nie miał jeszcze istotnego wpływu na wynik finansowy. Przyjmując, że nowe oddziały potrzebują zazwyczaj około roku na zaistnienie na lokalnym rynku oraz wypracowanie pierwszych zysków, można się spodziewać, że dopiero w drugiej połowie 2017 roku ich obroty odczuwalnie wzrosną i wpłyną na dynamikę wzrostu przychodów całej firmy.

Czynniki wzrostu na kurczącym się rynku

Na osiągnięcie przez Kaczmarek Electric rekordowej sprzedaży w okresie spadków na rynku wpłynęło, zdaniem prezesa, wiele czynników: nie tylko najlepsze ceny czy najszersza gama produktów, ale także pomoc i fachowe wsparcie na wszystkich etapach planowania i realizacji każdej inwestycji.

– Dzięki współpracy podjętej z TIM i A-T w ramach Grupy TAK mamy dzisiaj najszerszą ofertę na rynku. Oferujemy obecnie około 120 tys. produktów czołowych dostawców krajowych i zagranicznych dostępnych od ręki, przez co zapewniamy kompleksową obsługę w takich segmentach rynku, jak przemysł, inwestycje budowlane, energetyka, efektywność energetyczna. Dzięki sprawnej logistyce jesteśmy w stanie zorganizować dostawę materiałów w 24 godziny do wybranego punktu sieci Kaczmarek Electric. Cały czas rozwijamy nasze zaplecze logistyczne, usprawniamy transport, rozszerzamy wsparcie branżowe, podejmujemy nowe działania marketingowe. Chcemy, aby nasi handlowcy mogli się skupić wyłącznie na obsługiwaniu swoich klientów i pozyskiwaniu nowych. Dla naszych klientów biznesowych staramy się być prawdziwym – solidnym i pomocnym – partnerem. Ubiegły rok był rzeczywiście szczególnie trudny dla branży, dlatego cieszę się, że wyszliśmy zwycięsko z tej próby, notując kilkuprocentowy wzrost sprzedaży – podsumowuje Cezary Kaczmarek.