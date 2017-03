W 2016 roku Grupa Legrand wypracowała 5,02 mld euro obrotów, co w porównaniu z 4,81 mld euro w roku 2015 oznacza wzrost o 4,3%. Największą dynamikę sprzedaży Legrand osiągnął w Ameryce Północnej i Środkowej, gdzie obroty wzrosły rok do roku aż o 17,6% i wyniosły 1,25 mld euro. We Włoszech przychody zwiększyły się o 4,8% do 471 mln euro, a we Francji spadły o 2,3% do ponad 892 mln euro. Na pozostałych rynkach europejskich sprzedaż grupy wzrosła o 6% do poziomu 825 mln euro, zaś na pozostałych światowych rynkach odnotowano spadek o 4,5% do 1,37 mld euro.

W ubiegłym roku Legrand dokonał aż ośmiu akwizycji, za 400 mln euro (wobec czterech w roku 2015 za ponad 200 mln euro). Przejęte w 2016 roku spółki dołożyły do ogólnej sprzedaży Legranda ponad 170 mln euro.

Na koniec roku grupa zatrudniała blisko 2,2 tys. osób. Aż 41% załogi stanowili pracownicy związani z działem R&D.