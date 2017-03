Enea otrzymała informację o spełnieniu ostatniego z czterech warunków zawieszających umowy warunkowej zakupu od Engie International Holdings 100%akcji spółki Engie Energia Polska, która jest właścicielem Elektrowni Połaniec. Spełnienie warunków otwiera drogę do finalizacji transakcji.

28 lutego Enea otrzymała informację o zrzeczeniu się przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych prawa pierwokupu gruntów rolnych, będących przedmiotem transakcji. Był to ostatni z czterech warunków zawieszających podpisanej 23 grudnia ubiegłego roku umowy warunkowej zakupu 100% akcji spółki Engie Energia Polska.

Rozpoczęcie ostatniego etapu finalizacji transakcji uzależnione było od spełnienia w sumie czterech warunków zawieszających. Poza zgodą Prezesa ANR należało do nich: uzyskanie zgody Ministra Energii (zgodnie z ustawą o kontroli niektórych inwestycji), uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na koncentrację oraz przeprowadzenie konwersji długu Engie Energia Polska wobec podmiotów z grupy Engie na kapitał w Engie Energia Polska.

– Przed nami bardzo intensywny okres prowadzący do finalnego zakończenia transakcji. Liczę, że proces ten, tak jak do tej pory, będzie przebiegał sprawnie i według zaplanowanego scenariusza, dzięki czemu już wkrótce będziemy mogli ogłosić, że staliśmy się właścicielem jednej z najbardziej efektywnych elektrowni systemowych w Polsce – oznajmia Mikołaj Franzkowiak, wiceprezes Enei ds. finansowych.

Inwestycja w Elektrownię Połaniec wpisuje się w realizację nowej Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea. Przejęcie umocni pozycję Enei jako jednego z wiodących wytwórców energii elektrycznej w kraju, wzmocni pozycję grupy na rynku. Inwestycja wpłynie również pozytywnie na wzrost przychodów i poziom EBITDA Grupy Enea.

Elektrownia Połaniec jest dla Enei cennym aktywem pozyskanym w optymalnej cenie. Grupa Enea przejmuje spółkę zmodernizowaną i bez zadłużenia. Inwestycja przyczyni się do stworzenia opartego o własny surowiec, efektywnego kosztowo i operacyjnie, obszaru wytwarzania energii. Zlokalizowany w południowo-wschodniej Polsce wydobywczo-wytwórczy obszar Kozienice-Bogdanka-Połaniec przyniesie szereg korzystnych dla grupy synergii. Będzie on także wzmacniał bezpieczeństwo energetyczne kraju i pewność dostaw energii dla klientów Enei oraz przyniesie pozytywne skutki dla społeczności regionu.

Elektrownia Połaniec to jeden z najefektywniejszych wytwórców energii elektrycznej w Polsce, który w ostatnich latach zrealizował wart łącznie ponad 1 mld zł program modernizacyjny. Modernizacje przedłużyły funkcjonowanie elektrowni o 20 lat, zwiększając sprawność produkcji energii oraz dostosowując urządzenia wytwórcze do obowiązujących standardów środowiskowych, w tym do wymagań dyrektywy IED. Ważną częścią elektrowni jest nowoczesny blok biomasowy o mocy 200 MW, który produkuje „zieloną energię” w oparciu o biomasę pochodzącą od lokalnych dostawców.

ENGIE Energia Polska to w tej chwili piąty największy producent energii w Polsce. Z elektrownią w Połańcu o mocy ok. 1,9 GW, firma odpowiada za 5 proc. produkcji energii w kraju.

Grupa Enea to jeden z liderów polskiego rynku elektroenergetycznego. Zarządza pełnym łańcuchem wartości: od węgla w kopalni po gniazdko w domu Klienta. Odpowiada za bezpieczne dostawy energii dla 2,5 mln Klientów.