W 2016 roku Grupa Rexel wypracowała 13,16 mld euro przychodów, co w porównaniu z rokiem 2015 (13,54 mld euro) oznacza spadek o 2,8%. W Europie sprzedaż zmniejszyła się o 1,7% do 7,17 mld euro, w Ameryce Północnej o 4,3% do 4,69 mld euro, zaś w regionie Azji i Pacyfiku o 3,4% do 1,3 mld euro. Zysk netto Rexela wyniósł w ubiegłym roku 134,3 mln euro, co oznacza poprawę aż o 58%.