Amazon rozpoczyna instalację paneli fotowoltaicznych na dachach swoich obiektów zlokalizowanych na całym świecie.

W tym roku panele PV mają być zainstalowane na ponad 15 obiektach i centrach sortowniczych w USA, a do 2020 r. mają znaleźć się w 50 obiektach na całym świecie. Firma szacuje, że w zależności od miejsca, pory roku i innych czynników, mogą one pokrywać do 80 proc. rocznego zapotrzebowania obiektów w energię.