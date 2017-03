Engie International Holdings przekazało Enei wyliczenie tzw. Wstępnej Ceny Sprzedaży 100% akcji spółki Engie Energia Polska (EEP), właściciela Elektrowni Połaniec. To jeden z ostatnich elementów prowadzących do finalizacji transakcji i zakupu akcji.

Wstępna Cena Sprzedaży 100% akcji EEP uwzględnia przeprowadzone w lutym tego roku całkowite oddłużenie spółki oraz szacowany poziom kapitału obrotowego na 31 grudnia 2016 r. i została ustalona na poziomie 1 264 mln zł. Na podstawie przekazanych przez EEP danych, według stanu na 31 grudnia 2016 r. Wstępna Cena Sprzedaży wyznacza wartość przedsiębiorstwa Engie Energia Polska na poziomie 995 mln zł.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z parametrów finansowych tej transakcji. Elektrownia Połaniec będzie dla Enei cennym aktywem. Nasza Grupa przejmuje zmodernizowaną spółkę bez żadnego zadłużenia, ze znaczącym dodatnim kapitałem obrotowym, w którą dotychczasowy właściciel zainwestował w ciągu ostatnich pięciu lat 1,3 mld zł – oznajmia Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Elektrownia Połaniec to jeden z najefektywniejszych wytwórców energii elektrycznej w Polsce, który w ostatnich pięciu latach zrealizował wart łącznie ponad 1,3 mld złotych intensywny program modernizacyjny. Modernizacje przedłużyły funkcjonowanie elektrowni o 20 lat, zwiększając sprawność produkcji energii oraz dostosowując urządzenia wytwórcze do obowiązujących standardów środowiskowych, w tym do wymagań dyrektywy IED. Ważną częścią elektrowni jest nowoczesny blok biomasowy o mocy ponad 200 MW, który produkuje „zieloną energię” w oparciu o biomasę pochodzącą od lokalnych dostawców.

Engie Energia Polska to w tej chwili piąty największy producent energii w Polsce. Z elektrownią w Połańcu o mocy 1,9 GW, firma odpowiada za 5% produkcji energii w kraju.