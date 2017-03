Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 6 marca spółka ElectroMobility Poland ElectroMobility Poland wraz z Ministerstwem Energii ogłosiły konkurs na samochód elektryczny. Jego celem jest wybór pięciu najlepszych koncepcji miejskiego e-pojazdu, który będzie mógł zostać wyprodukowany w celach komercyjnych.

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski zwrócił uwagę, że mały, miejski samochód elektryczny, produkowany w Polsce, oparty na polskiej myśli technicznej to dla polskiego rynku motoryzacyjnego wyzwanie.

– Jako Ministerstwo Energii wspieramy rozwój elektromobilności w Polsce, tworzymy warunki do tego, żeby polscy przedsiębiorcy działający w tym sektorze mogli z powodzeniem konkurować z europejskimi. Oczywiście to czy taki pojazd będzie w Polsce produkowany ostatecznie zweryfikuje rynek. Pewne jest, że to wyzwanie musimy i chcemy podjąć. Jestem przekonany, że nasze przedsięwzięcie odniesie sukces – przekonuje Krzysztof Tchórzewski.

Wiceminister Energii Michał Kurtyka zaprezentował podażową stronę Planu rozwoju Elektromobilności.

– Rewolucja na rynku pojazdów, której jesteśmy świadkami to szansa dla nowych podmiotów na rzucenie rękawicy dużym firmom. Mamy przykłady, że jest to możliwe. Opracowaliśmy w ME pakiet rozwiązań, który ma pomóc polskim firmom zbudować swoją pozycję na rynku, którego ramy dopiero się budują – oznajmia Michał Kurtyka.

Startujący 13 marca 2017 r. otwarty konkurs wyłoni pięciu laureatów projektu karoserii polskiego e-samochodu. Zwycięskie koncepcje stanowić będą podstawę do produkcji prototypów. Zgłoszenia będzie można składać przez stronę internetową www.emobilitypoland.pl.

– Adresatami konkursu są osoby zawodowo zajmujące się szeroko rozumianym projektowaniem lub designer. Projekty nowoczesnego, miejskiego samochodu ekologicznego powinny z jednej strony uwzględniać najnowsze trendy stylizacyjno-konstrukcyjne oraz wpisywać się w koncepcję zintegrowanej komunikacji miejskiej, a jednocześnie oczekujemy, że zgłoszenia konkursowe będą uwzględniać specyfikę potrzeb polskich odbiorców – wyjaśnia Krzysztof Kowalczyk, dyrektor zarządzający ElectroMobility Poland.

Planowana droga do polskiego samochodu elektrycznego składać się będzie z czterech kroków:

Konkurs na karoserię (połowa roku 2017) – profesjonalne jury wyłoni pięć wizualizacji, które posłużą do budowy prototypu. Każdy z pięciu laureatów otrzyma po 50 tys. zł nagrody. Konkurs na prototyp (wiosna 2018) – na podstawie pięciu zwycięskich koncepcji z pierwszego etapu kolejny konkurs wyłoni jeżdżące prototypy, a każdy spełniający minimalne wymagania otrzyma nagrodę w wysokości 100 tys. zł. Krótka seria i homologacja (2018+) – uzyskanie homologacji, wyprodukowanie i przetestowanie krótkich serii pojazdów. Najlepiej ocenione pojazdy przejdą procedurę homologacyjną i będą wyprodukowane w krótkiej serii (do 100 sztuk łącznie). Produkcja seryjna – wybór modelu, który będzie przedmiotem komercjalizacji oraz rozpoczęcie produkcji.

Na etapie jeżdżących prototypów na najlepszy projekt ma głosować publiczność.

– Chcielibyśmy w ten sposób poznać gusta i oczekiwania Polaków w odniesieniu do auta miejskiego, którym chcieliby się poruczać w niedalekiej przyszłości – tłumaczy Krzysztof Tchórzewski.

Organizatorem konkursu jest spółka ElectroMobility Poland. Patronat nad konkursem sprawują Ministerstwo Energii, Enea, Energa, PGE i Tauron Polska Energia.