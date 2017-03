Z początkiem marca spółka Ledvance zyskała nowego właściciela. Została nim firma MLS Electronics, jeden z czołowych chińskich graczy w obszarze produktów opartych na technologii LED dla konsumentów. Efektem transakcji jest połączenie czołowego chińskiego producenta LED z niemiecką firmą oświetleniową mającą ponad stuletnie doświadczenie, silne marki, sprawdzoną technologię i międzynarodowe kanały sprzedaży.

Sprzedaż spółki przez firmę Osram chińskiemu konsorcjum inwestycyjnemu, składającemu się ze strategicznego inwestora IDG Capital, producenta modułów LED – firmy MLS oraz finansowego partnera Yiwu State-Owned Assets Operation Center to następstwo uzyskania przez strony transakcji niezbędnych pozwoleń.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej transakcji, ponieważ MLS i Ledvance idealnie do siebie pasują. Dzięki MLS zyskamy dostęp do bardzo wydajnych komponentów LED oraz wzmocnimy naszą pozycję na rynku azjatyckim, zwłaszcza w Chinach. Pozwoli to także wspierać strategię firmy Ledvance, której celem jest poszerzanie portfolio produktów, przede wszystkich w obszarach lamp i opraw oświetleniowych LED oraz inteligentnego oświetlenia Smart Lighting. Liczymy na wykorzystanie wielu nowych możliwości, które daje nam partnerstwo z MLS – oznajmia Jes Munk Hansen, prezes Ledvance.

Partnerstwo Ledvance z MLS pozwala spółce oferować większą wydajność produkcyjną, szerszy zasięg sprzedaży, a także kompleksowy łańcuch technologii LED na całym świecie.

– Niezmiernie cieszymy się, że będziemy pracować razem z naszymi kolegami z Ledvance. Bogate doświadczenie, a także kwalifikacje oraz kompetencje zespołu zarządzającego i pracowników firmy Ledvance zapewniają silną bazę do rozwijania naszej współpracy. Będziemy wzmacniać pozycję na globalnym rynku oświetleniowym – podkreśla Sun Qinghuan, prezes firmy MLS.

Na podstawie umowy ze spółką Osram firma Ledvance nadal ma prawo używać marki Osram dla części swoich produktów (Sylvania w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie).