Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” już po raz 23. wręczyła doroczne nagrody „Byki i Niedźwiedzie” dla osób i instytucji, które najlepiej zapisały się na kartach historii rynku kapitałowego w minionym roku. Statuetka i dyplom w kategorii „spółka z indeksu sWIG80” trafiły do spółki TIM.

Kapituła „Byków i Niedźwiedzi” w uzasadnieniu przyznania TIM-owi nagrody wskazała na sukces nowej internetowej strategii spółki i wdrożenia modelu omnichannel (oferta TIM-u jest dostępna online poprzez www.tim.pl i aplikację mobilną mTIM, a także za pośrednictwem infolinii oraz ogólnopolskiej sieci biur i przedstawicieli handlowych), rekordowe wyniki oraz mocny wzrost kursu (o 51%).

Podczas uroczystej gali w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie nagrodę z rąk Sławomira Panasiuka, wiceprezesa zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych odebrał prezes zarządu TIM Krzysztof Folta.

To kolejna w ostatnich miesiącach nagroda dla TIM-u lub bezpośrednio prezesa Folty. Jesienią 2016 r. TIM.pl zdobył bowiem wyróżnienia w konkursie „Mistrzowie e-commerce”, organizowanym przez tygodnik „Wprost”, a także w kategorii „Innowacja hurtroku” konkursu e-Commerce Polska Awards 2016. TIM otrzymał z kolei tytuł e-Gazeli Biznesu 2016, zaś do prezesa Krzysztofa Folty trafiły dwie nagrody od ICAN Institute – wydawcy „Harvard Business Review Polska”: w kategorii Lider Zmiany konkursu „Liderzy Jutra 2016” oraz nagroda specjalna tego magazynu za niezłomność we wprowadzaniu firmy w erę rewolucji cyfrowej.