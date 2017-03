Spółka XTPL, opracowująca technologię ultraprecyzyjnego drukowania nanomateriałów, dokonała kolejnego przełomu, zmniejszając szerokość drukowanych linii do 124 nanometrów. Cały proces wytwarzania linii jest całkowicie powtarzalny, co oznacza, że XTPL może rozpocząć proces komercjalizacji swojej autorskiej technologii, która może być wykorzystywana w panelach fotowoltaicznych czy wyświetlaczach LCD.

Elastyczne ogniwa słoneczne, potrafiące jeszcze efektywniej zamieniać światło słoneczne w energię elektryczną, czy wyświetlacze ciekłokrystaliczne o niespotykanej ostrości i głębi obrazu – to tylko dwa przykłady technologii jutra, których niezbędnym elementem są przezroczyste warstwy przewodzące: transparentne dla światła i jednocześnie doskonale przewodzące prąd elektryczny. XTPL rozwija przełomową technologię precyzyjnego druku nanomateriałów, która umożliwia wytwarzanie takich właśnie warstw.

– Do tej pory drukowaliśmy linie, które były 100 razy cieńsze od ludzkiego włosa. Dziś są cieńsze 400 razy. To dla nas ogromny krok, który pokazuje, jak rewolucyjna jest nasza metoda. Cieńsze linie otwierają przed nami możliwości zupełnie nowych zastosowań technologii XTPL. Dodatkowo możemy z całą odpowiedzialnością popartą dowodami powiedzieć, że zbudowany przez nas zespół badawczo-rozwojowy osiąga ogromne postępy w procesie kontroli i rozwoju procesu druku. Skala nanometrów, w której operujemy, jest bardzo atrakcyjna ze względu na swój potencjał, ale jednocześnie trudna. Nam udało się zapanować nad procesem druku nanomateriałów i sprawić, że stał się on powtarzalny – tłumaczy dr Filip Granek, CEO XTPL.

Gotowość do testów

Dzięki uzyskanej powtarzalności i kontroli druku naukowcy są dziś gotowi do testów swojej technologii we współpracy z potencjalnymi klientami.

– Opowiadamy o technologii XTPL podczas wielu międzynarodowych spotkań i konferencji. Właściwie od samego początku widzieliśmy duże zainteresowanie naszym rozwiązaniem, dostaliśmy listy intencyjne od największych graczy świata fotowoltaiki, między innymi od Trina Solar. Wszystkie te firmy czekały jednak na moment, w którym będziemy gotowi przetestować wraz z nimi naszą technologię w procesie produkcji konkretnych rozwiązań. Ta chwila właśnie nadeszła – dodaje Filip Granek.

Technologia XTPL jest atrakcyjna szczególnie dla producentów paneli fotowoltaicznych i wyświetlaczy ciekłokrystalicznych. Światło wchodzące do ogniwa słonecznego, w dzisiaj produkowanych urządzeniach, odbija się od linii przewodzących. Linie XTPL są tak cienkie, że promienie słoneczne nie odbijają się, a jedynie załamują, co zwiększa absorbcję energii słonecznej. W przypadku urządzeń mobilnych natomiast światło emitowane przez nie trafia na przeszkodę w postaci przewodów. Cienkie linie przewodzące XTPL sprawiają, że światło ma do pokonania mniejszą przeszkodę, przez co przy zużyciu mniejszej ilości energii można uzyskać tę samą jasność wyświetlacza. To przekłada się na żywotność baterii.

Prace R&D w Centrum EIT+

Firma XTPL nad swoim wynalazkiem pracuje w nowoczesnych laboratoriach Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Zespół tworzący firmę składa się z naukowców i technologów o interdyscyplinarnym, skumulowanym, 80-letnim doświadczeniu w zakresie: chemii, fizyki, elektroniki, inżynierii materiałowej. Technologia ultraprecyzyjnego drukowania nanomateriałów jest chroniona zgłoszeniem patentowym.