Grupa Enea sfinalizowała zakup 100% akcji Engie Energia Polska, do której należy Elektrownia Połaniec. Wartość transakcji wyniosła około 1,26 mld zł.

Elektrownia Połaniec składa się z ośmiu bloków o łącznej mocy 1,9 GW. Jest to jedna z młodszych elektrowni systemowych w Polsce i największy tego typu obiekt w południowo-wschodniej Polsce. Elektrownia należała do francuskiego koncernu Engie.

– W pełni skorzystaliśmy z szansy, która pojawiła się na rynku. Na korzystnych warunkach finansowych pozyskaliśmy cenne aktywo. Biorąc pod uwagę wartość przedsiębiorstwa, za każdy zmodernizowany i spełniający obowiązujące normy środowiskowe 1 MW mocy zapłaciliśmy około 0,54 mln zł. Enea pozyskała jedną ze sprawniejszych elektrowni systemowych, którą będzie eksploatowała przez wiele lat, zapewniając bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii dla naszych klientów – oznajmia Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Dzięki akwizycji Grupa Enea zwiększa skokowo możliwości wytwórcze energii elektrycznej z 3,3 GW do 5,2 GW, z czego ponad 200 MW to jeden z największych na świecie „zielonych bloków” wykorzystujących biomasę. Włączając Połaniec do grupy, Enea zwiększa produkcję energii z około 14 TWh do około 24 TWh i staje się wiceliderem na polskim rynku wytwarzania energii. Transakcja zapewnia też zbyt dla dużego wolumenu węgla wydobywanego w Grupie Enea – elektrownia Połaniec zużywa rocznie około 3,9 Mt surowca pochodzącego głównie z Kopalni Bogdanka. Tym samym, grupa tworzy oparty o własny surowiec, efektywny kosztowo i operacyjnie obszar wydobywczo-wytwórczy Kozienice-Bogdanka-Połaniec.