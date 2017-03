Podczas tegorocznych targów Hannover Messe 2017 – w hali 11 na stoisku C71 i w hali 21 na stoisku B15 – Eaton zaprezentuje możliwości wdrażania zintegrowanych technologii przemysłowych.

Zarówno w zakresie produkcji przemysłowej, jak i technologii budowlanej, pełna integracja różnych rozwiązań i branż odgrywa coraz większą rolę w fascynujących zmianach rynkowych składających się na Przemysł 4.0, inteligentne fabryki i inteligentną energię. Eaton zapewnia producentom maszyn, instalacji i szaf sterowniczych wszechstronny zakres rozwiązań dla energetyki i automatyki, zarówno do zastosowań elektrycznych, jak i hydraulicznych. Ponadto dzięki sieci partnerów, spółka z branży dystrybucji energii umożliwia klientom dostęp do optymalnych aplikacji przemysłowych oraz bezpieczne połączenie aplikacji z chmurą, dzięki współpracy z T-Systems.

Odwiedzając Eaton, klienci mogą dowiedzieć się więcej na temat przewagi rynkowej wynikającej z przyjęcia przez firmę holistycznego podejścia opartego na w pełni zintegrowanych technologiach przemysłowych do zastosowania w maszynach i instalacjach, dostarczanych przez Eaton. Informacje o najnowszych osiągnięciach Eaton w dziedzinie hydrauliki i filtracji można uzyskać na stoisku B15 w hali 21, gdzie zaprezentowane zostaną nowości w zakresie hydrauliki i instalacji elektrohydraulicznych.

Internet rzeczy (IoT)

W hali 11 Eaton skupi się na modernizacji maszyn i instalacji w celu przygotowania ich na Internet rzeczy (IoT), zapewnieniu ich pełnej dyspozycyjności oraz sposobach wdrażania intuicyjnych koncepcji operacyjnych. Przejrzystość danych staje się coraz ważniejsza dla klientów końcowych, dlatego wraz z T-Systems Eaton opracowuje rozwiązania umożliwiające bezpieczne i opłacalne wykorzystanie sieci w ramach zastosowań przemysłowych. Wpływa to korzystnie na dyspozycyjność instalacji dzięki monitorowaniu stanu i konserwacji zapobiegawczej. Ponadto jako członek Fundacji OPC, Eaton wspiera klientów we wdrażaniu normy OPC-UA, zarówno w zakresie komunikacji pomiędzy maszynami, jak i między maszynami a chmurą. Kwestie te będzie można omówić z ekspertami Eaton, zarówno w hali 11, jak i na należącym do Deutsche Telekom stoisku A40 w hali 7.

Interfejs człowiek-maszyna

Wymagania dotyczące interfejsu człowiek-maszyna zmieniają się w szybkim tempie w związku z koncepcjami inteligentnej fabryki i wymogami operatorów ze współczesnego pokolenia technologii cyfrowych. Użytkownicy, od kierownictwa wyższego szczebla aż po operatorów maszyn, oczekują tego samego poziomu wygody obsługi, którą znają ze smartfona – w tym nowoczesnego wzornictwa, obsługi dotyku wielopunktowego i koncepcji mobilnych. Rodzina RMQ o nowej, płaskiej konstrukcji oraz wysoce wydajne sterowniki HMI/PLC serii XV300 umożliwiają klientom podkreślenie wysokiej wartości maszyny poprzez jej aspekt estetyczny, zapewniając jednocześnie użyteczność, jak i wygodę użytkowania nowoczesnych cyfrowych konstrukcji w pełni zgodnych z normami.

Ochrona obwodów

Ochrona obwodów ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia maksymalnej dyspozycyjności maszyn i systemów. Eaton przedstawia szeroki zakres produktów i dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem za pośrednictwem białych ksiąg oraz obszernego podręcznika projektowania szaf sterowniczych zgodnie z UL508A. W związku z tegorocznymi zmianami wprowadzanymi w Krajowym Kodzie Elektrycznym (National Electrical Code, NEC2017), producenci maszyn i instalacji z Ameryki Północnej będą dokonywać przeglądu i przystosowywać instalacje pod kątem znamionowego prądu zwarciowego. Podczas targów w Hanowerze eksperci Eaton będą odpowiadali na pytania wszystkich klientów dotyczące eksportu do Ameryki Północnej.

Efektywność energetyczna

Kwestia efektywności energetycznej wciąż pozostaje bardzo ważna we wszystkich branżach, zaś Eaton oferuje szeroką gamę rozwiązań, zarówno w zakresie pewnego, bezpiecznego rozruchu, jak i ochrony wydajnych energetycznie zastosowań napędowych opartych na napędach klasy IE3 i IE4. Specjalizująca się w dystrybucji energii spółka przedstawi szereg innowacyjnych systemów magazynowania i dystrybucji energii, które mogą być wykorzystywane w zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych.

Eaton na targach Hannower Messe 2017:

Hala 11, stoisko C71

Hala 21, stoisku B15