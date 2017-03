Po modernizacji turbiny bloku nr 3 w należącej do Grupy Energa Elektrowni Ostrołęka uzyskano wzrost mocy elektrycznej do poziomu 230 MWe oraz istotną poprawę sprawności brutto wytwarzania energii elektrycznej – podała spółka w komunikacie.

Celem inwestycji modernizacyjnej w Elektrowni Ostrołęka było podniesienie sprawności części wysokoprężnej i średnioprężnej poprzez wymianę dotychczasowych komponentów wewnętrznych na nowe, z nowoczesnym układem przepływowym typu reakcyjnego. W efekcie uzyskano zwiększenie mocy, zmniejszenie jednostkowego zużycia ciepła oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Modernizacja umożliwia także przedłużenie żywotności turbiny oraz zapewnia bezpieczną i efektywną eksploatację turbiny w trybie ciepłowniczym.

W bloku zamontowano nowy ołopatkowany korpus wewnętrzny turbiny, wymieniono wirnik i obejmę części wysokoprężnej (WP) wykonano uszczelnienia dławnicowe, międzystopniowe i nadbandażowe. Wymieniono stopnie 10 i 11 części średnioprężnej (SP) oraz przeprowadzono remont części SP oraz urządzeń pomocniczych. Po zakończonej modernizacji turbiny bloku nr 3 nastąpiła poprawa sprawności wytwarzania oraz zwiększenie mocy elektrycznej tego bloku. Przeprowadzone przez akredytowaną jednostkę testy odbiorowe potwierdziły podwyższenie mocy elektrycznej bloku nr 3 z 226 MWe do 230 MWe. Prace wykonali specjaliści z konsorcjum GE Power i Zakładów Remontowych Energetyki Katowice.

Podczas testu mocy – wykonanego przy udziale przedstawiciela PSE – uzyskano moc brutto na poziomie nie niższym niż deklarowana moc 230 MWe, w pełnym zakresie generacji mocy czynnej oraz biernej. Przeprowadzono także pomiary odbiorcze układów realizujących regulację pierwotną, wtórną oraz trójną bloku nr 3 – w ramach centralnego systemu automatycznej regulacji częstotliwości i mocy – zgodnie z zapisami w IRiESP (Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej).

Energa Elektrownie Ostrołęka podpisała z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi aneks do umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, zgodnie z którym od dnia 1 marca 2017 roku moc osiągalna bloku nr 3 została podwyższona do 230 MWe.

Ostrołęcka elektrownia spełnia po modernizacji wymogi środowiskowe i pod tym względem jest w ścisłej czołówce krajowych bloków klasy 200 MWe. Realizowany program inwestycyjny zakłada modernizację istniejących urządzeń wytwórczych, a także prowadzi przygotowania do budowy i eksploatacji nowoczesnego, wysokosprawnego bloku energetycznego Ostrołęka C, o mocy ok. 1000 MWe.

– Działania modernizacyjne wykonane na bloku nr 3 w naszej elektrowni miały na celu zapewnienie możliwości produkcji energii elektrycznej i cieplnej poprzez dostosowanie emisji do obecnych norm środowiskowych (IED), przedłużenie czasu eksploatacji oraz zwiększenie efektywności wytwarzania – mówi Adam Galanek, wiceprezes zarządu Energa Elektrownie Ostrołęka.

– Cel został osiągnięty. Po modernizacji sprawność wytwarzania energii elektrycznej brutto bloku wzrosła i wynosi obecnie 39,7 proc. – w pracy przy pełnej kondensacji. Jest to jedna z najwyższych sprawności osiągalnych w Polsce w klasie bloków 200 MWe. Badania przeprowadzone w 2016 roku na elementach krytycznych turbozespołu nr 3 pozwalają na bezpieczną eksploatację w perspektywie wieloletniej. Oczywiście, aby potwierdzać uzyskane wyniki, trzeba będzie przeprowadzać badania elementów krytycznych turbozespołu w trakcie eksploatacji – dodaje wiceprezes.