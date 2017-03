Hermetyczne złącza wtykowe Hummel mogą pracować w najtrudniejszych warunkach, takich jak ekstremalne ciśnienie, duże wysokości lub głębokości, trudne warunki pogodowe. Zapewniają ochronę połączeń przed wilgocią, brudem, pyłem i różnicami ciśnienia. Znajdują zastosowanie w lotnictwie i lotach kosmicznych, w technice medycznej, w marynarce, górnictwie oraz technice energetycznej, ochrony środowiska i laboratoryjnej. Producentem rozwiązań jest spółka zależna Hummel – Jaeger Connecteurs.

Asortyment obejmuje hermetyczne wtyki zawierające od trzech do 52 kontaktów, mające postać wtykowych łączników do urządzeń lub przepustów ściennych. Złącza są dostępne w wersji do przyspawania lub różnych wariantach do przykręcania. Użyte do produkcji materiały pozwalają na stosowanie produktu w obszarach wysokiego napięcia. Obudowa wtyczki jest wykonana z nierdzewnej stali, może być pozłacana. Szczególną uwagę zwrócono na budowę wkładów, ze względu na wymagania w zakresie odporności na oddziaływanie powietrza, gazu i ciśnienia. Wtyczki posiadają pozłacane kontakty, a pomiędzy kołkiem a obudową – izolator ze szklanego spieku. W ten sposób zapewniono wysoką mechaniczną odporność i szczelność. W efekcie uzyskano trwałą dozwoloną różnicę ciśnień na poziomie 50 barów, natężenie przecieku helu poniżej 10-9 mbar/s oraz temperaturę eksploatacji w przedziale od -50 do +125OC.

www.hummel.com