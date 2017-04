Zgodnie z dyrektywą Ekoprojektu (Ecodesign), od 1 kwietnia 2017 r. nie można wprowadzać do obrotu świetlówek ze statecznikiem magnetycznym. Dotyczy to m.in. lamp standardowych Rittal, które nie będą już w tej postaci oferowane przez producenta na terenie UE (klienci, którzy zakupili już te produkty, mogą je stosować i sprzedawać bez ograniczeń). Na miejsce wycofywanych rozwiązań Rittal wprowadza technologię LED. Firma oferuje najnowsze oświetlenie opracowane specjalnie do szaf sterowniczych. Nowe lampy systemowe LED (400, 600, 900 i 1200 lumenów) łączą strukturę optyczną Fresnela oraz bardzo jasne światło ledowe. Mają bardziej kompaktową budowę oraz zapewniają znaczną oszczędność czasu montażu, który przebiega bez użycia narzędzi, w systemie zatrzaskowym. Dzięki obsłudze szerokiego zakresu napięć, nowe lampy systemowe Rittal mogą być używane na całym świecie.

