Konsorcjum firm Siemens, Siemens Finanse i Warbud podpisało umowę z Urzędem Gminy Wiązowna na kompleksową modernizację placówek oświatowych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Kontrakt o wartości 70 mln zł obejmuje pięć budynków publicznych w gminie: szkoły, przedszkole i świetlicę gminną. W ramach modernizacji energetycznej obiektów oświatowych oprócz standardowych działań termomodernizacyjnych, zmodernizowane zostaną instalacje techniczne w celu podwyższenia ich efektywności. Zakres prac obejmie instalacje grzewcze, elektryczne oraz montaż paneli PV i wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Oprawy LED z systemami zdalnego sterowania zapewnią wyższą jakość oświetlenia przy jednoczesnej znaczącej obniżce kosztów energii. Nad efektywną pracą wszystkich urządzeń będzie czuwał system inteligentnego monitorowania i sterowania. Pozwala on nie tylko monitorować i zdalnie sterować temperaturą w konkretnych pomieszczeniach, ale także podejmować decyzję o tym, co w konkretnej godzinie jest najtańszym źródłem ciepła. System umożliwia również produkcję energii elektrycznej z paneli PV. W tym celu przygotowano ponad 200 inteligentnych algorytmów zdalnej samodiagnozy, które przetwarzając co 15 minut około 3 tys. danych będą wspomagać inżynierów Siemensa w zarządzaniu energią wszystkich obiektów.

Centrum monitorowania i zarządzania energią mieści się w siedzibie Siemensa w Warszawie, skąd przez 15 lat w ramach usługi zarządzania energią będzie prowadzony zdalny nadzór oraz sterowanie w Wiązownie. Aktualne dane energetyczne „w chmurze” wraz ze wskazówkami dotyczącymi ekologicznego zachowania będą wyświetlane na specjalnych monitorach dostarczonych do każdego obiektu w Wiązownie.